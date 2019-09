César Vizcarra se presentó con su abogado ante la Comisión de Fiscalización. | Fuente: Foto: Congreso

El ingeniero César Vizcarra, hermano del presidente Martín Vizcarra, aseguró que su empresa, CYM Vizcarra, la cual fundó en los años 90 con el hoy jefe de Estado, nunca pagó ni recibió coimas para conseguir obras. Asimismo, aclaró que su hermano se alejó de la empresa cuando asumió cargos públicos.

"CYM Vizcarra es una empresa ética, que tiene casi 30 años de constituida, y en este periodo nunca ha practicado ningún acto de corrupción, no ha pagado coimas para conseguir obras ni ha recibido coimas para dejar que otros ganen las obras. No ha sido usada para encubrir hechos delictivos o de falta de honestidad o legalidad", señaló.

Durante su presentación -en calidad de invitado- ante la Comisión de Fiscalización, el hermano del jefe de Estado respondió interrogantes sobre el caso Conirsa y sostuvo que en los 30 años que tiene constituida su empresa, no ha participado en ningún acto de corrupción. De igual modo, negó conocer a Marcelo Odebrecht o haber tenido vínculos con esta constructora.

El gerente de CyM Vizcarra insistió en que su hermano "renunció con anticipación" a su cargo de gerente de operaciones antes de asumir un cargo público. Sin embargo, reconoció que esto no fue inscrito en los Registros Públicos (Sunarp) apenas sucedió.

"Fue un descuido de nosotros, no lo tuvimos en cuenta, pero apenas nos dimos cuenta hicimos la inscripción en los Registros Públicos. En todo caso es una falla administrativa", señaló en respuesta a los cuestionamientos de congresistas como Yeni Vilcatoma.



La investigación a CyM Vizcarra

César Vizcarra se presentó ante la comisión luego de haber sido citado por tercera vez. El objetivo fue que responda por los contratos que firmó la empresa CyM Vizcarra con el consorcio Conirsa (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) para las obras de la Interoceánica Sur.

A inicios de este año, un programa periodístico denunció que la empresa CyM Vizcarra SAC, fue proveedora de maquinaria para el consorcio Conirsa entre el 2006 y 2008. Conirsa estaba constituida por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC contratistas generales. El consorcio estaba encargado de la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.

Conocida la denuncia, el presidente aseguró que su empresa "nunca firmó" con Odebrecht. Señaló que en ese momento desconocía que este consorcio estaba integrado, entre otras compañías, por Odebrecht.

“Yo nunca he negado que cuando era parte de la empresa CyM Vizcarra, una empresa radicada en Moquegua, se dio algunos servicios de algunas empresas que construyeron la Interoceánica del Sur. Lo que sí he negado y he sido bien enfático es que nunca he dado servicio a Odebrecht”, dijo.