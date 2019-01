Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó investigar relación entre la empresa del mandatario con el consorcio Conirsa, integrada por Odebrecht. | Fuente: EFE

Por mayoría de votos, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó investigar las contrataciones del consorcio Conirsa, entre ellas la de la empresa CyM Vizcarra, a la que perteneció el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

Conirsa estaba conformada por la empresa brasileña Odebrecht, investigada por corrupción.

Como se recuerda, el último domingo un programa periodístico denunció que la empresa CyM Vizcarra SAC, fue proveedora de maquinaria para el consorcio Conirsa entre el 2006 y 2008. Conirsa estaba constituida por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC contratistas generales. El consorcio estaba encargado de la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.

Conocida la denuncia, el presidente aseguró que su empresa "nunca firmó" con Odebrecht. Señaló que en ese momento desconocía que este consorcio estaba integrado, entre otras compañías, por Odebrecht.

“Yo nunca he negado que cuando era parte de la empresa C y M Vizcarra, una empresa radicada en Moquegua, se dio algunos servicios de algunas empresas que construyeron la Interoceánica del Sur. Lo que sí he negado y he sido bien enfático es que nunca he dado servicio a Odebrecht”, dijo.