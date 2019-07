Mauricio Mulder dijo que el presidente no puede ir a "pechar" al Congreso. | Fuente: Composición

El congresista del APRA Mauricio Mulder expresó durante el debate en el Pleno previo a la votación del proyecto de inmunidad parlamentaria que el Legislativo debería de estar "alerta" ya que el presidente Martín Vizcarra pretendería cerrarlo este 28 de julio.

"Todo este debate de la inmunidad parlamentaria es parte de una escalada de Martín Vizcarra a la que se prestan los congresistas oficialistas que hay", expresó. "Tenemos que hacer una política de alerta al país que este 28 de julio el señor Vizcarra va a venir con un mecanismo en el que va a buscar disolver este Congreso", agregó.

Mulder, quien respondía al congresista Gino Costa, recordó que el Parlamento ya ha otorgado un voto de confianza al Gabinete Ministerial y que, por ende, el mandatario estaría adoptando medidas dictatoriales.

"El voto de confianza se le dio y ese voto se puso en el tablero donde el color verde era el mayor. Él no puede interpretar que el verde es rojo porque no tiene la capacidad (...) Él tiene que aceptar lo que el Parlamento diga porque es lo democrático y no puede obligar a votar como quiere", indicó.

"Cuando venga este 28 y diga 'Felices Fiestas Patrias', que sea de verdad y no venga a 'pechar' al Congreso porque mire cómo terminaron los dictadores", adicionó.

En el último día de la legislatura, el Pleno del Congreso aprobó la reforma política relacionada con la inmunidad parlamentaria. Además, deberán votar por dictamen sobre la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos.