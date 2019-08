Mercedes Aráoz | Fuente: RPP

La congresista Mercedes Aráoz señaló esta mañana que las principales víctimas del caso del Baguazo (2009) fueron los 23 efectivos de la Policía Nacional del Perú. Esto luego de indicar que no se sintió aludida cuando el presidente Martín Vizcarra sostuvo que respetar el Estado de derecho "no significa tratar de sacar un proyecto a sangre y fuego".

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la vicepresidenta resaltó que la Fiscalía de la Nación sostuvo que no hay evidencia que la involucre en el Baguazo y que la liberó de "cualquier culpa".

"Yo no tengo nada que ver con el Baguazo. Yo era ministra de Comercio, no era jefe de Policía. Eso fue una decisión policial, no fue una decisión tomada dentro del Gabinete o algo por el estilo. Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y sobre todo de 23 policías que fueron las principales víctimas...fue horrible lo que sucedió", dijo.

El denominado “Baguazo” fue un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional e indígenas de Amazonas que pedían la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 y que causó el fallecimiento de 23 policías, 10 nativos y un desaparecido. El hecho ocurrió durante el segundo gobierno de Alan García.



Colaboración con el Gobierno

En otro momento de la entrevista, la vicepresidenta de la República señaló que, pese a su reciente renuncia a la bancada oficialista, la colaboración con el Gobierno será "permanente" y precisó que ayer evitó la interpelación del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, sobre el caso Tía María.

"Vamos a seguir cooperando con el presidente en sus políticas públicas por el bien del país. Nosotros no tenemos por qué cambiar nuestra forma de operar y cumplirlo, lo hemos hecho durante la reforma política. Hemos sido muy activas, por ejemplo Ana María y yo, en el tema de acompañar la reforma política", dijo.

Mercedes Aráoz destacó que contribuirá con el gobierno con su buena gestión y una voluntad de "tender puentes". Sostuvo que esto no sucedía dentro de la bancada de Peruanos por el Kambio, donde "de manera antidemocrática" tomaban decisiones sin consultar y había una fórmula "agresiva".

Además, precisó que nunca hubiera aceptado el ingreso de la congresista Yesenia Ponce a la bancada oficialista y manifestó no entender la incorporación de esta legisladora.