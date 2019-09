Miguel Castro | Fuente: Andina

El congresista Miguel Castro (Alianza para el Progreso), estuvo en un gimnasio de Lima durante la Semana de Representación, correspondiente al lunes 24 y viernes 28 de junio pasado, cuando su obligación era estar en la región Amazonas.

Según un video revelado en reportaje del programa Punto Final, el exintegrante de Fuerza Popular acudió a un gimnasio del distrito de Santiago de Surco el lunes 24 por la mañana y su viaje a Amazonas recién lo hizo el miércoles 26. Sin embargo, el legislador presentó el informe sobre esa semana sin mencionar que estuvo en su región solo tres de los cinco días que correspondían.

"Hay situaciones que a veces te obligan a quedarte acá en la ciudad (...) si no hubiese existido reunión y no pude ir, pudo haber pasado dos cosas. Puede ser que conseguí pasaje para el día siguiente o para el otro día. O no fui por una cuestión de vigencia y si tengo que hacer devoluciones lo voy a hacer", dijo Miguel Castro.

Recién el 5 de setiembre, el parlamentario envió al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, un oficio donde admite que acudió el día 26 de junio a Amazonas y pide que se proceda como corresponda si dicha situación vulnera alguna norma administrativa relacionada a los gastos de representación.