Mijael Garrido Lecca es candidato al Congreso por el APRA. | Fuente: Foto: Twitter Mijael Garrido Lecca

Desde que anunció su postulación al Congreso en la lista del APRA, Mijael Garrido Lecca ha sido objeto de varios cuestionamientos por los presuntos logros profesionales de los que se ufanaba. El más mediático fue el supuesto rango de capital del Ejército, lo que fue desmentido por el propio Ministerio de Defensa. Luego de que se difundiera una entrevista en una universidad en la que Garrido Lecca aseguró incluso haber comandado "un pelotón de fuerzas especiales" en el Vraem, el Ejército formó una comisión investigadora para evaluar si sanciona al exconductor de televisión, quien es 'Teniente de Reserva' tras haber seguido un curso de tres meses.

A esto se suman hechos dados a conocer por la página web Somos Periodismo, desarrollada por un grupo de estudiantes y docentes de periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Somos Periodismo indicó que Garrido Lecca fue despedido del diario Perú21, donde el 2018 -por seis meses- asumió el cargo de Editor Central Multiplataforma, por haber fingido que sufrió un accidente automovilístico, pese a que por aquel entonces argumentó que su elevada carga laboral no le permitía continuar con esta función.

Consultada por Somos Periodismo, la periodista Cecilia Valenzuela, directora de Perú21, comentó que tomó la decisión de pedirle su carta de renuncia tras descubrir que le mintió sobre un accidente vehicular que argumentó para faltar a su trabajo. Según da cuenta Valenzuela, luego de estos días de descanso, Garrido Lecca regresó a su trabajo sin señales físicas de haber sufrido un accidente, algo que llamó su atención.

"Faltó a trabajar algunos días y cuando lo vi de nuevo no tenía ningún rasguño. Me pareció extraño y luego le pedí que nos contara a todos, porque estábamos en la reunión de editores, qué le había ocurrido, y nos contó a todos de nuevo lo mismo: lo que me había contado a mí, del atropello y tal. A mí me preocupó muchísimo porque una de las condiciones para ser periodista es no mentir. Entonces tomé mi auto, fui a la clínica donde él dijo que se había atendido. Hablé con el director de emergencias y le expliqué lo que pasaba. Él me ayudó. Revisamos juntos los ingresos en la computadora y nunca había ingresado. Entonces le pedí su carta de renuncia", relató a Somos Periodismo.

Así justificó Mijael Garrido Lecca su salida de Perú21. | Fuente: Captura: Somos Periodismo

Supuesto corresponsal de guerra

En el mismo conversatorio en el que aseguró haber comandado "un pelotón de fuerzas especiales" en el Vraem, Garrido Lecca relató una supuesta experiencia como corresponsal en Siria. "Me ha tocado cubrir la guerra en Siria el año pasado, también la guerra en Sinaí, en Egipto, en Jordania, parte de los atentados que hubo en Turquía y un poco la dinámica entre Hezbolá y la comunidad de cristianos maronitas en Líbano", dijo aquella vez.

Sin embargo, consultada por Somos Periodismo, la reportera Ariana Lira, autora de una nota gastronómica que publicó Altavoz -portal que dirigía Garrido Lecca- sobre el viaje, dijo que es "totalmente falso" que haya habido una supuesta cobertura a guerras en Jordania, Egipto o Turquía. La periodista recuerda que llegaron a entrevistarse con un dirigente de la organización islámica Hezbolá, aunque esta nota no fue publicada.

"Nunca hubo Siria. A Siria no pudimos entrar. Hemos estado en el territorio, pero no hemos salido del check point. Ha sido cuestión de una hora y nunca pudimos salir de la zona de control de la frontera y regresamos como entramos: en el servicio de taxi que habíamos contratado. Y ahí quedó. Es como que llegas a un aeropuerto y no salgas del aeropuerto", relató.

Garrido Lecca también declaró en el 2017 que Altavoz había sido mencionado en la revista Forbes "como uno de los diez diarios nuevos más importantes del mundo". Somos Periodismo indicó que la cita se encuentra en una columna de opinión y no de un ránking como los que acostumbra a hacer esa conocida revista.

Polémica por "aliado estratégico" del viaje que realizó Mijael Garrido Lecca. | Fuente: Captura: Somos Periodismo

Firma como "abogado de primer nivel"

Tras la disolución del Congreso se difundió un comunicado en el que once personajes presentados como "constitucionalistas de primer nivel" rechazaban la medida dispuesta por el presidente Martín Vizcarra. Mijael Garrido Lecca se encontraba en esta lista donde se aseguraba que los firmantes eran "profesionales del Derecho con amplio conocimiento de la materia constitucional y experiencia docente".

El único firmante que no tiene colegiatura como abogado, requisito para ejercer esta profesión es Mijael Garrido Lecca. Tal como da cuenta Somos Periodismo, no podría inscribirse en el Colegio de Abogados porque no tiene licenciatura, solo bachillerato.

El candidato también ha asegurado haber sido profesor en las universidades Católica y San Marcos; sin embargo, ante la consulta de Somos Periodismo se revela que esto no es cierto. No obstante, Garrido Lecca tuvo un breve paso como docente en la Universidad Científica del Sur, donde realizó la charla que se hizo viral en la que hizo alarde de estos logros.

Somos Periodismo averiguó que Garrido Lecca fue despedido "por enviar mensajes amenazantes a un colega". En diálogo con ese portal, el periodista Jaime Cordero, el profesor agraviado, confirmó que tuvo un "altercado, un intercambio de mensajes" con el ahora candidato al Congreso por el APRA por el cual este fue expulsado.



Aprista sin militancia y el "encargo" de Mercedes Aráoz

En una entrevista con Jaime Bayly tras anunciar su candidatura al Congreso con el APRA, Mijael Garrido Lecca aseguró que militó en este partido "desde los 18 años", pero años atrás había señalado que nunca se inscribió en el partido. Somos Periodismo da cuenta de que en el Registro de Organizaciones Políticas no aparece el nombre de Garrido Lecca.

El portal a cargo de esta investigación también se contactó con César Aranguren, Secretario Nacional de las Juventudes Aprista para conocer si Mijael Garrido Lecca había militado en el APRA durante su juventud: “Yo no tengo ningún registro de que haya sido dirigente o directivo de algún distrito. Por eso él ha sido invitado, porque al ser invitado no lo consideramos como militante. Es una respuesta bien clara: Mijael ha venido como invitado al partido", señaló.

Antes de anunciar su candidatura al Congreso con el APRA, Mijael Garrido Lecca puso fin a su periodo como conductor de televisión en Canal N. Pese a que inicialmente aseguró que su salida se dio de manera cordial, semanas después dejó a entrever que había sido censurado. Ante esto, la directora del medio, la periodista Clara Elvira Ospina, aclaró que su salida se debió a que, según el propio Garrido Lecca, "tenía un encargo" de Mercedes Aráoz luego de que esta juramentara como "presidenta encargada".

Al respecto, el asesor de Mercedes Aráoz negó a Somos Periodismo que la vicepresidenta haya convocado a Garrido Lecca, tal como este argumentó.

Finalmente, en Somos Periodismo se hace referencia también a una supuesta alianza con Penguin Random House y al anuncio que hizo Mijael Garrido Lecca sobre la publicación del libro “La guerra de nuestros padres” en la FIL 2019 de la mano de la misma editorial.

Mijael Garrido Lecca anunció la publicación de un libro, pero nunca se concretó. | Fuente: Captura: Somos Periodismo

Sin hacer referencia a la publicación de Somos Periodismo, Mijael Garrido Lecca publicó este miércoles un tuit en el que dice: “Días como este, de ataques, vendrán muchos en mi vida. Con humildad y convicción les digo que el tiempo pone -lo he aprendido hace no mucho- las cosas en su sitio. No tengo más que hacer que seguir trabajando por un espacio en el que pueda pelear por un mejor Perú y más libre.