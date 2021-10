Ministro de Educación no se presentará ante el Congreso | Fuente: Foto: Minedu / Video: RPP Noticias

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se excusó de asistir o participar este viernes en la sesión de la Comisión de Educación del Congreso de la República por una serie de compromisos adquiridos con antelación. El representante del Poder Ejecutivo debía exponer los lineamientos de su sector luego de haber asumido este cargo.

El presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina, expresó su desagrado por esta decisión, especialmente porque el oficio enviado a este grupo parlamentario para explicar la inasistencia a la sesión de este viernes está firmado por el secretario general del Ministerio de Educación y no por el propio ministro.

"Yo esperé una respuesta negativa y no me equivoqué porque a falta de entendimiento todo ministro tiene la obligación de venir a una comisión. Me preocupa lo que me ha enviado el ministro de Educación: ni siquiera él me ha enviado, el que me ha enviado es el secretario general, indicándome que tiene actividades en su agenda", señaló.

"Voy a esperar al lunes -día en el que la presidenta del Consejo de Ministros solicitará el voto de confianza ante el Pleno del Congreso- donde le vamos a dar el plazo adecuado para que el señor ministro pueda hacer su plan de trabajo bien determinado para el sector Educación con objetivos claros", agregó.

Ministro de educación comunica que no participará en la sesión de la comisión de ese sector a la que fue invitado para hoy @RPPNoticias pic.twitter.com/TKAdXOEuIW — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) October 22, 2021

