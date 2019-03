Moisés Mamani fue suspendido del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

El suspendido congresista fujimorista Moisés Mamani, denunciado por tocamientos indebidos a una trabajadora de la aerolínea Latam, se refirió el caso del legislador Yonhy Lescano, quien habría acosado sexualmente a una periodista. En su opinión, resulta "increíble" que el legislador de Acción Popular asegure que su personal de seguridad manipuló el celular desde el cual salieron los mensajes.

"A mí me han bajado (del avión) por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista (Lescano), por Whatsapp acosando a una dama. Por eso siempre he dicho que soy muy respetuoso de las damas", señaló en enlace telefónico con ATV+ mientras Lescano intentaba defenderse de los cuestionamientos en su contra.

Para el fujimorista, en los mensajes de Whatsapp enviados desde el celular de Lescano se utilizan ciertos términos -como la palabra challar- que solo son conocidos por los ciudadanos de Puno como él y Lescano. lo cual descartaría que los agentes de seguridad fueron los que manipularon el equipo. Asimismo, cuestionó que cuando fue suspendido en el Congreso Lescano se presentaba como "el defensor de las mujeres" y ahora enfrenta una denuncia por acoso.

"La población a mí me mira de lo peor. A veces tengo miedo de salir a un mercado, a un centro comercial. Quiero preguntarle al congresista Yonhy Lescano cómo se siente cuando una persona es acusada. Él me dijo de todo, incluso (pidió) que me desafueren del Congreso porque hacía quedar mal a Puno", dijo.