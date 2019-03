Yonhy Lescano: "Estoy sufriendo un linchamiento mediático al estilo montesinista"

Yonhy Lescano respondió a preguntas sobre denuncia de acoso sexual a periodista en RPP Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Yonhy Lescano dijo ser víctima de un “linchamiento mediático al estilo montesinista” y que “lleva cuatro días sin poder descansar con su familia”, a raíz de la denuncia de acoso sexual interpuesta por una periodista.

“Estoy sufriendo un linchamiento mediático al estilo montesinista, me tienen cuatro días sin dormir, sin descansar con mi familia, ni con Hinostroza, ni con Chávarry y Becerril, pero a un congresista honesto lo tienen 4 días atacándolo”, declaró ofuscado a RPP Noticias en alusión a las carátulas de los periódicos y a la avalancha de críticas por las redes sociales.

Insta a víctima a dar la cara

Lescano comentó que la víctima debería contestar las preguntas de los periodistas, así como él se presenta en los medios de comunicación para dar a conocer su verdad e insistió en que vive un situación de tergiversación y que le han quitado su seguridad.

“Estoy en una gran patraña y difamación de un congresista honesto que es incómodo a la mafia. Yo no le tengo miedo a las investigaciones, yo no soy un delincuente. No he incurrido en ningún tipo de acoso, estoy respondiendo a una denuncia anónima, porque no ha dado la cara (víctima)”, aseguró.

Asegura que fue "con consentimiento"

El legislador aseguró que quieren hacer pasar los hechos como un acoso sexual cuando a su juicio “fue una conversación entre dos adultos” y con “pleno consentimiento entre ambas personas”.

“¿Yo la agredo a esa persona?, ¿hago asedio?, ¿la acoso? (...) Es una conversación entre dos adultos. Claro que fue un error porque yo lo hice de buena fe, era una broma, es una conversación entre adultos, puede ser cuestionable en la parte ética, moral, pero no es acoso”, dijo.





Yonhy Lescano | Fuente: Captura de entrevista en estudios de RPP Noticias.