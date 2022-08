La parlamentaria asumió el cargo como accesitaria del legislador Fernando Herrera, quien falleció el pasado 25 de octubre del 2021 | Fuente: Andina

La parlamentaria Nieves Limachi, de la bancada Perú Democrático, aseguró este lunes que su sueldo como congresista no le alcanza para cancelar una deuda que manteniene con la Beneficencia Pública de Tacna de 48,945 soles por el arrendamiento de un restaurante llamado Miski Takiy, ubicado en el centro de la ciudad.

"Estamos en el tema de conciliación. Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades obviamente, yo no tengo 48 mil soles de golpe (…) es una deuda personal no es una deuda de autoridad. No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades", respondió la legisladora en declaraciones a la prensa local.

La Beneficencia alquiló el predio a Nieves Limachi y su familia en 2012, pero en el 2015 tal contrato de arriendo acabó en un proceso legal por no pagar el alquiler y otras penalidades derivando el mismo en la situación de "ocupante precario". Sin embargo, hasta la fecha, la actual congresista no ha pagado ese monto.

Limachi, quien es parlamentaria por Tacna, ostenta el título de "persona no grata e indigna" en la región, otorgado por la Sociedad Patriótica, luego que enviará una propuesta a la PCM para un cambio de bandera del Perú.

Tras las críticas, la propia congresista pidió disculpas públicas por ello y aclaró que está en contra de cambiar el diseño y color de la bandera del Perú.

Limachi es parlamentaria accesitaria

Nieves Esmeralda Limachi Quispe ingresó como nueva congresista accesitaria en reemplazo del legislador Fernando Herrera, quien falleció el pasado 25 de octubre.

Proponen suspender la semana de representación

La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado ayer para proponer a la Mesa Directiva del Congreso suspender la semana de representación. Para la agrupación política, es necesario hacer esto para priorizar las investigaciones que se llevan a cabo contra el Gobierno por presuntos actos de corrupción.

"Nuestro vocero titular, Jorge Montoya, ofició a la presidente del Congreso, recomendando la suspensión de la Semana de Representación, por la grave situación en la que nos encontramos ante las diversas denuncias diarias contra el Gobierno", se lee en el mensaje en Twitter que presentó la bancada.

La semana de la representación debe iniciar este lunes 22 al viernes 26 de agosto. En el oficio presentado por Jorge Montoya se hace hincapié a sesionar en el pleno para priorizar la interpelación al nuevo titular del MTC, Geiner Alvarado.