La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado este domingo para proponer a la Mesa Directiva del Congreso suspender la semana de representación. Para la agrupación política, es necesario hacer esto para priorizar las investigaciones que se llevan a cabo contra el Gobierno por presuntos actos de corrupción.

"Nuestro vocero titular, Jorge Montoya, ofició a la presidente del Congreso, recomendando la suspensión de la Semana de Representación, por la grave situación en la que nos encontramos ante las diversas denuncias diarias contra el Gobierno", se lee en el mensaje en Twitter que presentó la bancada.

La semana de la representación debe iniciar este lunes 22 al viernes 26 de agosto. Sin embargo, en el oficio presentado por Jorge Montoya se hace hincapié a sesionar en el pleno para priorizar la interpelación al nuevo titular del MTC, Geiner Alvarado.

“Considero pertinente que se convoque al pleno esta semana para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones y priorizar la revisión de los proyectos de ley que se tienen pendientes, como parte de la agenda legislativa de la mesa directiva del Congreso de la República que tiene Ud. actualmente el honor de presidir”, señala el documento.

En el oficio se señala que, las comisiones involucradas con el control político, deben sesionar y citar "a quienes tienen que rendir cuentas al país".

Pedro Castillo: "Quieren engrilletar a mi esposa"

El presidente Pedro Castillo se refirió nuevamente a la delicada situación legal de su esposa Lilia Paredes y criticó que quieran "quebrarlo" al investigar a todos sus familiares.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso compañeros no nos van a quebrar”, manifestó el mandatario durante una actividad oficial en Andahuaylas.

Pedro Castillo señaló durante su discurso que existen ciertos individuos que entran en diversas instituciones del Estado para beneficiarse. En ese sentido, pidió a la población que los ayuden a identificarlos.

“Hay personas que se hacen pasar diciendo que son del pueblo, se van y agarran un espacio del pueblo y se enriquecen, ayúdennos a identificar y hay que sancionarlo. No hemos dado ningún espacio ni aval para que en nombre de Pedro Castillo estén ingresando a un ministerio para sacar réditos a su bolsillo”, sostuvo.