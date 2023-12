Poder Judicial ordena a congresista Nieves Limachi pagar más de S/47 mil a Beneficencia de Tacna

Congreso En agosto del año pasado, Limachi afirmó que no le alcanzaba su sueldo de legisladora para pagar la deuda que tiene con la Beneficencia Pública de Tacna

El Poder Judicial confirmó la sentencia contra la congresista Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) que le ordena pagar la suma de S/ 47 268 a favor de la Beneficencia Pública de Tacna, por penalidades derivadas de un contrato de arrendamiento que data del 2015.

La decisión estuvo a cargo del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna tras declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación, interpuesto por la referida legisladora, para que se declare nulo "lo actuado hasta la etapa de saneamiento procesal" o se revoque la sentencia que le ordenaba pagar dicha suma de dinero.

"Declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por Nieves Esmeralda Limachi Quispe; en consecuencia, confirmo la resolución N° 11 – sentencia del 04/09/2023 que declaró fundada en parte la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero y ordenó que la demandada pague a la demandante S/47,268.00, por concepto de penalidades del periodo del 21/03/2013 al 07/11/2019, más intereses legales, con costas y costos del proceso", refiere la sentencia a la que accedió RPP.

El caso

Según indica la sentencia, la parlamentaria pretendía que sea anulada la resolución debido a que "no se integró a la relación jurídica procesal al fiador Fernando Segundo Angel Agostinelli, quien estaría obligado a cumplir subsidiariamente la prestación demandada (pago de penalidad)". Además, alegó que el contrato con la Beneficencia estaba resuelto, por lo que "no existiría una obligación cierta, expresa y exigible".

En ese sentido, el juzgado indicó que en la sentencia se precisó "que la demandante le comunicó a la demandada la culminación del contrato, su no intención de renovación requiriéndole la entrega del predio (...) En ese sentido, conforme a lo fundamentado en la sentencia recurrida (...) el juzgador ha valorado correctamente lo resuelto en el expediente (...) y no se ha afectado la cosa juzgada en dicho proceso".

"El pago de la penalidad por el monto de S/47,268.00 (...) determinado por el juez de primer grado constituye una obligación cierta, expresa, exigible y además líquida (...) No habiéndose acreditado los fundamentos de la apelación, y al haberse verificado que la resolución impugnada ha sido emitida conforme a ley, con la debida motivación y sin vulnerar el derecho de las partes; corresponde desestimar su recurso impugnatorio y confirmar la recurrida", indica la resolución.

Vale resaltar que la Beneficencia alquiló el predio a Nieves Limachi y su familia en 2012, pero en el 2015 tal contrato de arriendo acabó en un proceso legal por no pagar el alquiler, derivando el mismo en la situación de "ocupante precario". Sin embargo, hasta la fecha, la actual congresista no ha pagado ese monto.

"Hay más instancias en las que vamos a continuar"

En declaraciones a RPP, la parlamentaria indicó que hay más instancias en las que continuará el proceso de este caso.

“Yo soy muy respetuosa de los procesos judiciales, la ley es la ley. Mi caso (…) ha iniciado antes de yo ser congresista y aún así he estado respetando todas las instancias que corresponden. Según el abogado, este proceso todavía no finaliza porque todavía hay más instancias en las que vamos a continuar y ya se verá”, indicó.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, Limachi Quispe indicó que su sueldo como parlamentaria no le alcanza para cancelar la deuda que manteniene con la Beneficencia Pública de Tacna.

"Estamos en el tema de conciliación. Voy a pagar de acuerdo a mis posibilidades obviamente, yo no tengo 48 mil soles de golpe (…) es una deuda personal no es una deuda de autoridad. No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades", indicó.