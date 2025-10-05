Parlamentarios advierten que reglamento de Congreso bicameral elimina la comisión de pueblos originarios

A través de un pronunciamiento, congresistas de diversas bancadas señalaron que el dictamen del reglamento del Parlamento bicameral no incluye a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, cuyo funcionamiento se remonta hasta hace más de 20 años.
Parlamentarios de diversas bancadas, que forman parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), advirtieron este domingo, a través de un pronunciamiento, que el dictamen del reglamento del Congreso bicameral elimina la existencia de dicha comisión legislativa.
El pasado viernes, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), aprobó por mayoría los dictámenes de los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, que entrarán en funcionamiento tras los comicios generales de 2026.
En la propuesta de reglamento del Senado, el dictamen hace mención a 7 comisiones ordinarias legislativas que reemplazarán a las 24 que hoy existen. En la lista no figura la CPAAAAE.
Estas nuevas comisiones son: de Constitución; de Defensa Nacional y Orden Interno; de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; de Gestión de Estado y Contraloría; y de Justicia y Derechos Humanos.
"Esta decisión representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y ambientales"
La CPAAAAE expresó su rechazo a la eliminación de la referida comisión, lo cual afecta "directamente la visibilidad y defensa de sus derechos".
"La existencia de una comisión especializada en el estudio de iniciativas legislativas en materia de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos y el medioambiente no es reciente, sino el resultado de un proceso histórico y una evolución parlamentaria de más de dos décadas", indicaron.
"Fruto de este proceso histórico [...], se consolidó la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, reconociendo la interconexión inseparable entre los derechos de nuestros pueblos y el medioambiente. Así, los dictámenes aprobados por mayoría en la Comisión de Constitución no solo eliminan una comisión, sino que desconocen una trayectoria de más de 25 años de trabajo especializado y revierten un proceso de fortalecimiento y de representación de los pueblos en ese poder del Estado", añaden.
Los parlamentarios resaltaron que la decisión "representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y ambientales en el país, poniendo en grave riesgo a los pueblos indígenas y originarios".
"El paso hacia la bicameralidad debería estar marcado por la visibilización de nuestros pueblos, garantizando la permanencia de un estado legislativo que asegure un estudio y análisis con enfoque intercultural y representativo", refiere el pronunciamiento.
Finalmente, exhortaron a la Comisión de Constitución a presentar un texto sustitutorio en el pleno "en el que permanezca la existencia de la CPAAAAE", "garantizando así la especialidad y el enfoque de nuestros pueblos y el medio ambiente requieren en el estudio de las iniciativas legislativas".