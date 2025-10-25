Últimas Noticias
“Me solidarizo con el colega”: Pasión Dávila dice que sentencia de 15 años contra Guillermo Bermejo “es inaceptable”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El congresista rechazó la condena de 15 años impuesta a Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo, calificándola de “política” e “inaceptable”. Asimismo, expresó su apoyo a la ampliación del Reinfo.

Judiciales
00:00 · 07:16
Pasión Dávila calificó como “inaceptable” la sentencia de 15 años de prisión contra su colega Guillermo Bermejo.
Pasión Dávila calificó como “inaceptable” la sentencia de 15 años de prisión contra su colega Guillermo Bermejo. | Fuente: Video: RPP / Foto: Andina

El congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) calificó como “inaceptable” la sentencia de 15 años de cárcel impuesta al parlamentario Guillermo Bermejo por el delito de afiliación al terrorismo, por sus vínculos con Sendero Luminoso entre los años 2008 y 2009.

“Para mí, es algo inaceptable esta situación, porque no podemos sancionar por un tema político. Yo no comparto. Esto es verdaderamente político, este sistema a todos los adversarios viene criminalizando. Debieron haberlo hecho hace muchos años, han esperado 15 años para que determinen una sentencia. No lo comparto para nada. Yo me solidarizo con el colega congresista Guillermo Bermejo”, expresó.

En esa misma línea, el parlamentario cuestionó que el Poder Judicial emita una sentencia contra Bermejo a puertas de los próximos comicios.  

“En estos momentos de una campaña electoral, a puertas de elecciones, no puede haber esas sanciones. ¿Por qué lo dejaron participaron en las elecciones anteriores? Si hay sentencias o hay sanciones ya debieron haber hecho en su oportunidad”, acotó.

Sobre el Reinfo

Pasión Dávila, quien también es integrante de la Comisión de Energía y Minas, respaldó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que los pequeños mineros y mineros artesanales buscan estabilidad laboral.

“Los pequeños mineros y mineros artesanales son personas que quieren formalizarse. Ellos están diciendo al Estado: ‘denme la licencia para yo trabajar’. No estamos hablando de los mineros que están seguramente en la selva explotando porque el Estado corrupto lo permite. Lo que estamos buscando con estos pequeños mineros artesanales es darle esa garantía de licencia para que tengan estabilidad laboral, trabajo, y subsistan en esta coyuntura que ni siquiera en el Perú tenemos una industria para poder dar trabajo a mucha gente. Entonces, en ese sentido, creo yo es importante ampliar. Yo pienso que ellos deben de tener incluso, sin límite. Aquellos que están formalizados, que sigan trabajando y luego vamos yendo así en ese camino. […] No hay que ponerles límites”, indicó.

Pasión Dávila Guillermo Bermejo Congreso Sentencia

