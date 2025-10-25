Junta del INPE debe decidir este sábado el penal donde será recluido Guillermo Bermejo, informó el ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que este sábado, 25 de octubre, en una junta calificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se definirá el penal donde será recluido el congresista Guillermo Bermejo, para que cumpla los 15 años de prisión efectiva dictados por el Poder Judicial, por el delito de afiliación a organización terrorista.

"En el caso del señor Bermejo, esto va a tener que ser determinado por la Junta Calificadora del INPE. Ahí se va a decidir a qué penal finalmente él va a ir. [¿Será el día de hoy?] El día de hoy", declaró a los medios de comunicación.

"[Hay una disyuntiva en que la curul debería ser eliminada porque es caso de terrorismo]. Sí, efectivamente, la norma señala que cuando es un caso de terrorismo, (...) pero recuerden que es cuando es con resolución firme. Esta es una resolución de primera instancia. Entonces, cuando sea resolución firme, ya se tomará esa medida", agregó.

Sentencia a Guillermo Bermejo

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria determinó que el legislador mantuvo vínculos con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, hechos que datan de los años 2008 y 2009, en la región Ayacucho.

Además, el parlamentario también deberá pagar S/ 100 mil como reparación civil y S/ 7 800 días multa; asimismo, dispuso su inhabilitación para postular a un cargo público por dos años posteriores al cumplimiento de la pena impuesta.

Ministro de Justicia informó que trasladaron a a Jhon Jairo, alias "JJ", y "El Jorobado" a un pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I | Fuente: RPP

Operativo penal Ancón I

Sus declaraciones se realizaron en el marco de una inspección en el penal Ancón I, actividad en la que también participaron el presidente de la República, José Jerí, y el jefe del INPE, Iván Paredes.

El titular de Justicia informó que trasladaron a 45 reos a un pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I, entre ellos Yojairo Arancibia, alias 'JJ' -brazo armado de 'El Monstruo'-, y Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado'.

"Hemos seleccionado a los internos de más alta peligrosidad. Como verán, el traslado ha consistido en internos que están por delitos de sicariato, de extorsión, homicidio calificado, secuestro, ¿no? Y son los más peligrosos. Entre ellos está Yojairo y también 'El Jorobado'. Ahora van a estar en este pabellón de alta seguridad", sostuvo Walter Martínez.

RPP pudo conocer que el operativo debía iniciar a las 3:45 a.m., pero empezó tres horas después, con la llegada del jefe de Estado y las autoridades que participaron en la actividad.

Además, un bus del INPE llegó al lugar para trasladar a 15 reos de máxima seguridad, quienes uno a uno fue exclamando sus delitos y los años de condena que tendrían.