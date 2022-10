Patricia Chirinos: A Geiner Alvarado se le vio bastante fresco y tratando de salvar su pellejo en Comisión de Fiscalización

Geiner Alvarado declaró ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, cuestionó la presentación del exministro Geiner Alvarado y sus respuestas ante este grupo de trabajo en el marco de una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno, que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo, y haber cometido actos de corrupción.

"Lo que pudimos conversar con el presidente es que la verdad es que no nos ha satisfecho lo que hemos escuchado. Hemos visto al señor Geiner Alvarado, como se dice popularmente, muy 'canchero', muy tranquilo. Sabía bien lo que iba a responder y vamos a continuar investigando porque ni nosotros ni el Perú está satisfecho con estas declaraciones", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria de Avanza País recordó que en la sesión de la comisión el exministro confirmó que asistió a la fiesta de cumpleaños del señor Nenil Medina, exalcalde de Anguía (Cajamarca) y que habló por teléfono con Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, aunque evitó mencionar detalles de esta conversación.

"Me parece raro que Geiner Alvarado no recuerde qué habló con el sobrino del presidente porque no es cualquier persona. Al señor Geiner Alvarado se le vio bastante fresco en estas declaraciones que hizo en la comisión. No entró en muchos detalles y cuando lo increpábamos para saber más sobre algún tema decía que no se acordaba", cuestionó.

"Todo el tiempo está tratando de salvar su pellejo, es lo que hemos podido percibir con el presidente de la comisión, el congresista (Héctor) Ventura. Han quedado muchas cosas, como que empieza el hilo de la madeja, pero tenemos que continuar con estas investigaciones, vamos a seguir citando personajes porque hay varios datos", agregó.

En otro momento, la parlamentaria criticó las recientes declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el presidente Pedro Castillo, en las que destacó la gestión de su gobierno pese a la crisis alimentaria y a los presuntos actos de corrupción que salpican a su gobierno.

"Veo a un señor Almagro siendo cómplice del presidente Castillo, diciendo que es honesto y está trabajando por los agricultores. De verdad pienso que es una burla para toda la gente que trabaja en el campo porque son tres contrataciones que no han podido ser llevadas a cabo para comprar la urea que tanto necesitan", reprochó.

"Está muy mal informado. Pienso que antes de venir al Perú debe revisar los medios para que pueda venir con una imagen verdadera de la realidad (...) Creo que a propósito está dando este tipo de declaraciones para que se le escuche en el extranjero y crean que aquí la cosa está más o menos bien y que somos unos exagerados los de la oposición", agregó.

Confirmó reunión con Pedro Castillo en Sarratea

Esta mañana, el exministro Geiner Alvarado se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por los presuntos actos de corrupción que se habrían dado cuando estuvo a cargo del sector. Durante la sesión, confirmó que se reunió con el presidente Pedro Castillo en la casa de Sarratea antes de asumir algún cargo público.

"Lo visité antes de ser nombrado como ministro. Una sola vez. En esa ocasión, él me entrevistó para ver las propuestas que yo tenía para el Ministerio de Vivienda. Fue corta la reunión. Habrá durado cinco minutos. (Me convocó) Abel Cabrera, un amigo de la época de la universidad. Estudiamos juntos. No era tanto para asumir un cargo, era solo una entrevista para ver el expertiz mío para desempeñar ese puesto", señaló.

"Me convocan a esa reunión. Yo me presento ante el señor presidente. Y ya quedaba en la facultad de él decidir si calzaba o no. Conversamos respecto a la política que él tenía sobre esa cartera", agregó el también extitular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

Posteriormente, Alvarado dijo no recordar quien le extendió la invitación a la juramentación como jefe de la cartera de Vivienda, pero sí precisó que en la primera reunión con el presidente este le indicó que era su primera opción para el cargo de ministro.

"No recuerdo, presidente. Pero hubo una comunicación, porque obviamente tiene que haber la invitación para ir a la juramentación. Pero en específico, no recuerdo ahora quién me comunicó. En ese momento (cuando conversó con Castillo, antes de ser designado) conversé con el presidente. Me dijo que las expectativas era lo que estaba buscando para solucionar los múltiples problemas con respecto al sector. En ese momento él me dijo que era una primera opción que él tenía", agregó.

Alvarado relató que la segunda vez que vio al presidente Castillo fue duramente la juramentación como ministro de Estado.

"La segunda vez que yo converso con el presidente fue en la noche de la juramentación. Soy sincero en decirles que yo no los conocía. Era una persona ajena al grupo. No soy partidario. Soy técnico. Esa noche yo conocí a todos los ministros", manifestó.

