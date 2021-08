La tercera vicepresidenta del Congreso indicó que se debe cambiar ministros del Gabinete. | Fuente: Congreso de la República

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, señaló que las interpelaciones a los ministros de Estado deben realizarse por los cuestionamientos que afrontan, y añadió que el primer cambio debía ser el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

En declaraciones a RPP Noticias, la legisladora de Avanza País señaló que el representante del Ejecutivo ha realizado amenazas a la población y a los políticos, algo que consideró inaceptable. Agregó que Bellido debía ser sacado del Gabinete por los “errores” que ha cometido.

“El presidente Castillo, lo veo que es una persona humilde, pero el premier viene con altanerías y amenazas a la población y a los políticos y eso es inaceptable. Hay varios casos de ministros ahí (en el Gabinete) y es necesario un cambio”, indicó la parlamentaria.

Reacciones a declaración de Guido Bellido



La congresista dio estas declaraciones en respuesta al jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, quien en vísperas señaló que, ante eventuales interpelaciones o censuras contra ministros, desde el Ejecutivo plantearían cuestión de confianza.

“Si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento, no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego; o sea, si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa”, manifestó Bellido a RPP Noticias.

Durante la mañana del sábado también se pronunció al respecto la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien indicó que los ministros no debían molestarse, porque el Legislativo cumple con su función.

“Nosotros como Congreso somos el contrapeso del Poder Ejecutivo y la Mesa Directiva, que está en funciones, es de contrapeso del Ejecutivo, por eso obtuvimos la elección y ese es nuestro papel", indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Por qué es importante aplicarse las dos dosis de la vacuna?