Captan a afiliado al partido A.N.T.A.U.R.O. coordinando desde el Congreso con persona agendada como "V CERRON PL"

Lima Afiliado al partido A.N.T.A.U.R.O. coordina desde el Congreso con alguien a quien identifica como "V CERRON PL"

¿Coordinaciones desde la clandestinidad? Un abogado afiliado al disuelto partido A.N.T.A.U.R.O. fue captado cuando mantenía presuntas conversaciones de WhatsApp con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso, según consta en una fotografía a la que accedió RPP.

En la sesión de la citada comisión, que se realizó el pasado 8 de noviembre en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, se discutieron las iniciativas para promover la ley que declara la reorganización de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. El visitante a la sesión ha sido identificado como Leonel Milton Falcón Guerra, un abogado militante del citado partido que fue declarado “ilegal” por el Poder Judicial.

En la fotografía se obversa a Guerra Falcón revisar en su celular una conversación con el contacto “V CERRON PL”. Según fuentes de RPP, las siglas significarían Vladimir Cerrón y las iniciales del partido Perú Libre.

En la conversación, el abogado comenta que está presente en la sesión y que el “tema es de decisión política y de votos”. También menciona al legislador de Podemos Perú Guido Bellido, a quien califica de “traidor”, así como a los congresistas José María Balcázar y Esdras Medinas.

“El traidor Bellido, el felón Sánchez. Balcázar y Medina echados a la mafia de los alcantaras [sic]”, se lee en el chat.

Presencia de Leonel Falcón quedó consignada en el portal de visitas

En el portal de visitas del Congreso figura Leonel Falcón Guerra, quien estuvo en la sesión desde las 10:51 hasta la 01:26 p.m. De acuerdo con el registro, él ingresó para visitar al congresista Segundo Montalvo.

Actualmente, la Comisión de Educación está liderada por el legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo. Le acompañan Alex Paredes (Bloque Magisterial) y Milagros Jáuregui (Renovación Popular) en la vicepresidencia y secretario, respectivamente.

RPP le consultó a Segundo Montalvo sí conocía al abogado Leonel Falcón Guerra. Primero respondió que no y, después, dijo que no se acordaba si lo invitó.

“No me acuerdo si le he invitado, si es que ha sido invitado no para que coordine, sino a la comisión”, dijo Montalvo.

También se le preguntó si es que Cerrón Rojas realiza coordinaciones desde la clandestinidad, a lo que respondió textualmente que el exgobernador de Junín “está en el corazón del pueblo peruano, no se encuentra acá”.

Fuentes de la Universidad Sánchez Carrión le comentaron al portal Lima Gris que lo que buscaría la bancada del lápiz es tener el control total de la casa de estudios, y para lograrlo, el único método sería a través de una reorganización que contempla la eliminación del rector César Díaz Valladares, sus vicerrectores y decanos.

El citado portal también se comunicó con Leonel Falcón y este se exaltó respondiendo: “Tú me estás haciendo un interrogatorio medio de la Dircote. Yo soy abogado y tengo mis reservas. No te puedo responder nada de eso porque no estoy en la triangulación política, estoy en el asesoramiento legal, y yo no contamino los temas legales con los temas políticos”.

RPP pudo conocer que Falcón Guerra viajó a Uruguay para celebrar la victoria del presidente electo Yamandú Orsi.

El historial de afiliaciones de Leonel Falcón y la entrevista que le hizo a Cerrón

De acuerdo con el portal de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Falcón Guerra registra una actual afiliación al disuelto partido A.N.T.A.U.R.O desde el 12 de julio de 2024. También tuvo pasos por Juntos por el Perú, Frente Popular Independiente y el Partido Movimiento Humanista Peruano.

Historial de afiliación de Leonel Falcón. Fuente: Captura de pantalla

Asimismo, RPP encontró que Falcón Guerra entrevistó a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde que le dictó prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, en enero de 2024. La entrevista quedó consignada en el portal web de Perú Libre con el título de “Vladimir Cerrón perseguido por la dictadura”.

En la conversación, el líder de Perú Libre alegaba que cuando el partido gana las Elecciones Generales del 2021, de la mano de Pedro Castillo, se puso en “marcha el lawfare, guerra jurídica o falsos positivos judiciales” en su contra.

Parte de la entrevista escrita publicada en el portal de Perú Libre. Fuente: Captura de pantalla