Patricia Chirinos renunció al partido Avanza País: Me aparto "con la dignidad e integridad que siempre he mantenido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Patricia Chirinos anunció este domingo su decisión de renunciar irrevocablemente a la militancia del partido Avanza País.

A través de una carta remitida a Aldo Borrero, presidente de dicha agrupación política, la parlamentaria señaló que su decisión era motivada por discrepancias "con la dirección programática" del partido.

"Hoy, anuncio mi renuncia al Partido Avanza País. Agradezco a quienes me acompañaron en este camino, pero las diferencias con la dirección actual me llevan a dar este paso. Mi compromiso con el Perú sigue firme, continuaré trabajando por una nación más justa y próspera", indicó en la red social X.

"Lo más honesto es apartarme con la dignidad e integridad que siempre he mantenido"

En su misiva, que adjuntó a su publicación en X, Chirinos Venegas indicó que su decisión fue "motivada por una serie de eventos" relacionados con la actividad partidaria.

"En los últimos tiempos, he sido testigo de una serie de nombramientos y decisiones que, a mi juicio, no representan los ideales ni los objetivos que inicialmente abrazamos al formar parte de esta colectividad", señaló.

"Las discrepancias en torno a la dirección programática del partido y los desencuentros sobre el rumbo que deberíamos seguir como organización política han creado una distancia insalvable entre mi visión y la de la actual dirigencia. Siento que el camino que se está tomando ya no refleja los principios que motivaron mi ingreso, y considero que lo más honesto es apartarme con la dignidad y la integridad que siempre he mantenido", agregó.

No obstante, la legisladora recalcó que su renuncia "no implica, de ninguna manera, un alejamiento de mi compromiso con el perú ni con mi servicio público", aunque no indicó si se refería a una eventual permanencia en la bancada de Avanza País.

"Continuaré trabajando arduamente por el bienestar de nuestra nación desde cualquier espacio en el que pueda aportar de manera positiva. Mi convicción de servir al pueblo peruano sigue siendo inquebrantable", aseveró,

Finalmente, Chirinos agradeció a los militantes y ciudadanos por su confianza. "Mi salida de Avanza País es un paso necesario para mantener mi coherencia y principios", resaltó.

Hoy, anuncio mi renuncia al Partido Avanza País. Agradezco a quienes me acompañaron en este camino, pero las diferencias con la dirección actual me llevan a dar este paso. Mi compromiso con el Perú sigue firme, continuaré trabajando por una nación más justa y próspera. 💪🇵🇪 pic.twitter.com/2z6sTEM94M — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) September 15, 2024

Carlos Bruce también renunció a Avanza País

La decisión de Patricia Chirinos respecto a Avanza País se suma a la renuncia del actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, a la misma agrupación política, anunciada el pasado 6 de septiembre.

A través de una carta remitida también al presidente de dicho partido, el exministro de Vivienda dio a conocer su decisión irrevocable de renunciar a su militancia "por razones estrictamente personales".

"Quiero agradecer todas las consideraciones de las que he sido objeto durante el tiempo en que he pertenecido al partido", indicó en la misiva. Cabe resaltar que Carlos Bruce llegó a la alcaldía de Surco tras postularm como candidato de Avanza País.