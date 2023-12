Patricia Chirinos asegura que "en las próximas horas" se allanará su vivienda y pedirán su detención preliminar

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, aseguró la noche de este domingo haber tomado conocimiento de que en las próximas horas se allanará su despacho, su vivienda y pedirán su detención preliminar.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la legisladora señaló que esta eventual medida en su contra no la intimida, pues no ha cometido delitos, por lo que dijo que permanecerá "firme".

"¿Qué buscan con eso?, ¿intimidarme?, ¿qué deje de luchar por mi país? Se los digo bien claro NO ME HARÁN RETROCEDER. Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú", señaló la parlamentaria en su cuenta de X (Twitter).

He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar.

La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú.

¿Qué buscan con… pic.twitter.com/heKcvLdDCA — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) December 18, 2023

Según un informe de Nativa, Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, habría confesado ante el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EEFICOP) que sostuvo coordinaciones con nueve congresistas. Dicho medio de comunicación señala que los parlamentarios involucrados son Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores Ancachi Wilson Soto Palacios, Hilda Portero, Luis Aragón (Acción Popular), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Francis Paredes (Podemos), Patricia Chirinos (Avanza País) y Jose Maria Balcazar (Perú Bicentenario).

El detenido asesor de confianza de la suspendida Fiscal de la Nación también confirmó como verídicos los chats incluidos en la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) que lo implican junto a la titular del Ministerio Público y otros asesores en una presunta organización criminal, según fuentes de RPP.

#LOÚLTIMO La Unidad de Investigación de @somosnativa ha confirmado que al menos 9 congresistas fueron delatados por Jaime Villanueva en su declaración como colaborador eficaz ante el equipo especial dirigido por Marita Barreto. pic.twitter.com/Tqnuqggozb — Nativa (@somosnativa) December 15, 2023

Villanueva estuvo detenido de manera preliminar desde el último 27 de noviembre y reconoció en interrogatorios haber conversado a través de la aplicación de mensajería WhastApp con un congresista de la República para realizar coordinaciones por encargo de Patricia Benavides.

La Fiscal de la Nación y sus asesores, Jaime Villanueva, Miguel Ángel Girado Isidro y Abel Hurtado Espinoza son investigados por presuntamente gestionar en el Congreso votos a favor de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y el nombramiento de Josúe Gutiérrez como defensor del Pueblo, a cambio del archivamiento de procesos fiscales de parlamentarios. El Eficcop ha denominado este caso como 'La Fiscal y su cúpula de poder'.