Hector Valer estuvo 22 horas detenido luego de reunirse con el ministro del Interior | Fuente: RPP

El congresista Héctor Valer calificó este jueves al presidente Pedro Castillo como un hombre leal, sincero y confía en que saldrá bien librado de las investigaciones por presunta corrupción. Esto con respecto al proceso que le abrió la Fiscalía al jefe de Estado.

"El presidente es un hombre humilde, sincero, leal. Él tiene muchos consejeros y como congresista lo visito. No me considero su amistad cercana, sino su expremier por siete días", comentó el parlamentario en Todo se sabe de RPP.

Sobre las denuncias contra el mandatario, de ser un presunto cabecilla de una organización criminal, manifestó que en los audios revelados de Zamir Villaverde no se le escucha a Pedro Castillo.

"En los audios no se escucha la voz del presidente. Lo puede mencionar todo el mundo, la conducta dolosa o reprochable es personalísima entre los dos interlocutores. Al mandatario no se le ha encontrado ningún audio y no estoy de acuerdo con el inicio de la investigación al presidente. En el 2011, la hoy congresista Gladys Echaís, entonces fiscal de la Nación, resuelve no abrir investigación a Alan García y Jorge del Castillo por los delitos de traición a la patria basado en el artículo 117", comentó Héctor Valer.





Por otro lado, señaló que el fiscal que ordenó su captura a través de un mandato judicial tiene una fuerte relación con el partido de Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga. Además, respondió a las críticas que le dio Jorge Montoya.

"El fiscal sabe que soy congresista y me puede notificar en el Congreso. El abogado defensor no me defendió, sino que ratificó lo que el fiscal decía. Este fiscal tiene vínculos a Renovación Popular en Pucallpa. (Jorge) Montoya siempre está desubicado, con la vacancia del presidente y al decir que las laderas de Lima bajarían a saquear la ciudad. A pesar de eso, mis respetos por alcanzar uno de los grados más importantes de la Marina", puntualizó.

Héctor Valer sale en libertad luego de estar detenido 22 horas

El expresidente del Consejo de Ministros ya se encuentra en libertad después de haber estado detenido dudante 22 horas y media tras ser declarado como reo contumaz por no asistir a una citación judicial por los delitos de contaminación ambiental y responsabilidad funcional e información falsa.

Respecto a su inasistencia a la citación judicial, el congresista Héctor Valer se justificó en que la notificación fue enviada a una dirección equivocada, y por ello, nunca estuvo enterado de las citaciones.