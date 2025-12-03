Pleno del Congreso no aprobó inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

El Congreso de la República rechazó este miércoles la propuesta de inhabilitar por 10 años al expresidente, Pedro Castillo, para el ejercicio de la función pública, medida que se planteó a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El Pleno del Legislativo no logró reunir los votos necesarios para aprobar el informe final, previamente avalado por la Comisión Permanente, que recomendaba la inhabilitación del exmandatario.

Tras culminar el debate parlamentario y escuchar la defensa de Pedro Castillo, quien participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo en Ate, así como los argumentos de sus abogados ante la representación nacional, se registró el siguiente resultado: 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones.

De esta manera, no se alcanzó el número mínimo de 66 votos requeridos para aprobar la medida, por lo que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el proyecto de resolución quedaba archivado.

Betssy Chávez y Willy Huertas

Asimismo, no se obtuvieron los votos para aplicar la misma medida a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas.

En el caso de la extitular de la PCM, la votación terminó con 53 a favor, 22 en contra y 4 abstenciones, por lo que el proyecto también fue archivado.

De manera similar, el proyecto correspondiente al exintegrante del Gabinete Ministerial obtuvo 44 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones.

Pese a la decisión del Congreso, cabe recordar que tanto Pedro Castillo como Betsy Chávez ya cuentan con una condena dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el fallido golpe de Estado.

A cada uno se le impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, y la sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.



