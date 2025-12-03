Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pleno del Congreso no aprobó inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

Pleno del Congreso no aprobó inhabilitación por 10 años contra el expresidente Pedro Castillo
Pleno del Congreso no aprobó inhabilitación por 10 años contra el expresidente Pedro Castillo | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Pleno del Legislativo no logró reunir los votos necesarios para aprobar el informe final, previamente avalado por la Comisión Permanente, que proponía suspender al exmandatario del ejercicio de cargos públicos. Tampoco se alcanzó el respaldo suficiente para aplicar la misma medida a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta.

Congreso
00:00 · 02:37

El Congreso de la República rechazó este miércoles la propuesta de inhabilitar por 10 años al expresidente, Pedro Castillo, para el ejercicio de la función pública, medida que se planteó a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El Pleno del Legislativo no logró reunir los votos necesarios para aprobar el informe final, previamente avalado por la Comisión Permanente, que recomendaba la inhabilitación del exmandatario.

Tras culminar el debate parlamentario y escuchar la defensa de Pedro Castillo, quien participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo en Ate, así como los argumentos de sus abogados ante la representación nacional, se registró el siguiente resultado: 44 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. 

De esta manera, no se alcanzó el número mínimo de 66 votos requeridos para aprobar la medida, por lo que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el proyecto de resolución quedaba archivado.

Betssy Chávez y Willy Huertas 

Asimismo, no se obtuvieron los votos para aplicar la misma medida a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas.

En el caso de la extitular de la PCM, la votación terminó con  53 a favor, 22 en contra y 4 abstenciones, por lo que el proyecto también fue archivado.

De manera similar, el proyecto correspondiente al exintegrante del Gabinete Ministerial obtuvo 44 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones.

Pese a la decisión del Congreso, cabe recordar que tanto Pedro Castillo como Betsy Chávez ya cuentan con una condena dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el fallido golpe de Estado.

A cada uno se le impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, y la sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. 

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Pedro Castillo Congreso de la República

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA