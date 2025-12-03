Ruth Luque señala que ataques a precandidatos en Piura y Cañete evidencian “la alta inseguridad” que atraviesa el país

La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, se pronunció sobre el asesinato en Piura del precandidato a la Cámara de Diputados, Percy Ipanaqué, y el atentado contra el precandidato presidencial, Rafael Belaúnde, cuyo vehículo fue impactado por disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en Cañete.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, la parlamentaria indicó que estos recientes ataques evidencian “la alta inseguridad” que atraviesa el país.

“La vida en este país parece que no está significando nada”, afirmó Luque.

Asimismo, señaló que las declaratorias de emergencia impulsadas por el Ejecutivo “no están teniendo ningún resultado efectivo” frente al avance de la delincuencia.

Esta situación, según dijo, podría generar temor en la ciudadanía de cara a las Elecciones Generales a celebrarse en abril del 2026.

“El mayor miedo para mí es hacia la gente, la ciudadanía, que puede incluso tener miedo de ejercer su decisión de votar”, manifestó.

“Yo creo que el gobierno de (José) Jerí no está desarrollando las acciones para dar seguridad y encauzar la transición adecuada porque el principal problema era el tema de la delincuencia y las economías ilícitas en crecimiento. Eso lo sabíamos y también sabíamos que las declaratorias de emergencia de por sí no solucionaban el problema”, agregó.

Ruth Luque reiteró sus cuestionamientos al pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno, al afirmar que el paquete propuesto no solo abarca seguridad ciudadana, sino una amplia variedad de materias.

“Es un paquete impresionante, o sea, la primera impresión que tuve es que este señor se está quedando para siete meses”, dijo la congresista, en alusión a que el alcance del pedido parece propio de un gobierno elegido para un periodo de cinco años.

“Él ha llegado producto de la salida de Dina Boluarte y su principal prioridad debería ser la inseguridad y que haya elecciones transparentes, adecuadas, donde se respete la voluntad popular y, por supuesto, garantizar que haya servicios óptimos que no están funcionando y que hay que afrontar”, expresó.