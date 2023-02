Roberto Sánchez a Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado: "Es momento de dar razones políticas de sus decisiones"

Roberto Sánchez | Fuente: Andina

Roberto Sánchez, actual congresista y exministro de Comercio Exterior, exhortó al expresidente Pedro Castillo informar al país por qué intentó cometer un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. En ese sentido, afirmó que el mensaje que dio el exmandatario aquel día causó la crisis política que se vive en el país.

"Este es momento de dar razones políticas de sus decisiones. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? que explique las razones porque 16 meses de enfrentamiento atroz, sin democracia, alterando todo lo que fuese en el sistema de justicia y todo el Congreso. Le haría mucho bien al país que el expresidente presente las explicaciones", señaló en el programa Sin Vueltas de RPP Noticias.

Roberto Sánchez afirmó que no se le siguió el procedimiento regular a Pedro Castillo cuando lo vacaron en diciembre pasado; sin embargo, afirmó que no votó a favor de su destitución.

"Yo no voté a favor de la vacancia. Claramente lo que he oído a través de algunos notables penalistas y juristas es que no se siguió el procedimiento regular en materia de lo que le asiste a un presidente de la República en el Congreso. Entonces si eso se pone en cuestión lo que corresponde es evaluarlo", expresó.

El congresista señaló que nunca se le consultó sobre aquel mensaje a la Nación del 7 de diciembre, pero afirmó también que Pedro Castillo nunca se levantó en armas ni hubo actos jurídicos que corroboran un golpe de Estado.

"Para que se ese acto pueda ser concluyente respecto a acciones se requerían actos jurídicos. No hubo decreto supremo ni acuerdo del Consejo de Ministros. No se levantó en armas el Ejército, no se cerró el Congreso. Por esa razón soy un convencido e invito al expresidente que de sus razones políticas", puntualizó.

Dina Boluarte debe renunciar

Roberto Sánchez insitió en que la presidenta Dina Boluarte necesitar renunciar a su cargo luego de tantas muertes ocurridas en el país durante las protestas sociales. Aunque lamentó que en el Congreso no se pusieran de acuerdo para aprobar el adelanto de elecciones.

"Lo dicen organismos internacionales. Ha habido crimen, ejecuciones extrajudiciales, ¿cómo puede sostenerse un régimen así? por eso la renuncia de la señora Dina Boluarte correspondía así como un adelanto de elecciones", expresó.

Sánchez reconoció que no correspondía en este momento impulsar otro tipo de agendas como la Asamblea Constituyente antes de pensar en el adelanto de elecciones y expresó que los demócratas de izquierda y el centro deben entender en la unidad del país.