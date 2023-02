Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo: "No apruebo lo que hizo, pero no se ha cometido delito"

Defensa de Pedro Castillo busca que se le libere y se le restituya como presidente.

El abogado Walter Ayala, defensor legal del expresidente Pedro Castillo, justificó el pedido que hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que esta institución recomiende al Estado peruano cesar la carcelería el exmandatario y su restitución como jefe de Estado por una supuesta infracción en los procedimientos que se le siguieron.

"Acá no es que estemos locos y vuelvo a explicar el fundamento: el 7 de diciembre del 2022 Pedro Castillo estaba citado al Congreso para que dé su derecho a la defensa, horas antes da un discurso a la Nación donde indica que se va a disolver el Congreso, entonces nos encontraríamos frente a una infracción", señaló en diálogo con RPP Noticias.

Para el también exministro, el proceso de vacancia que siguió el Congreso a en contra de Pedro Castillo tuvo un carácter ilegal debido a que -a su criterio- para ser vacado se necesitaba 104 votos y solamente llegaron a 101. Por esta razón, el abogado consideró que "técnicamente el señor Castillo sigue siendo presidente".

"Tengo toda la convicción de que Pedro Castillo va a ganar en el fuero internacional porque acá en el Poder Judicial están dilatando los procesos (…) Yo pienso que lo que él hizo en ese momento (golpe de Estado) no lo apruebo, que él haya intentado disolver el Congreso, pero lo que sí digo es que no se ha cometido el delito", apuntó.

Piden su liberación y restitución como presidente

Esta mañana, Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo, se refirió al pedido de su defendido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se disponga su libertad inmediata y se le restituya como presidente del Perú. Ante ello, precisó que la vacancia tuvo un carácter ilegal.

"El presidente Castillo para ser vacado necesitaba 104 votos y solamente llegaron a 101. En segundo lugar, la detención del presidente Castillo fue completamente ilegal. Fue apuntado con rifle y armamento pesado delante de su menor hija y de su esposa. Lo encañoraron, lo enmarrocaron y lo detuvieron. Tres, estando detenido lo quisieron golpear. Todos esos argumentos han sido expuestos ante los jueces peruanos. No ha habido antejuicio", dijo en Encendidos de RPP.

"Según el fiscal, el presidente Castillo se iba a la Embajada de México y según ese argumento fiscal, de cara a la ley penal, tendría que haberse ido a recoger las armas o a traer las armas. Y en la Embajada de México jamás hubo armas ni nada por el estilo", agregó.

Además, el jurista mencionó que a Castillo Terrones no se le realizó el antejuicio, lo que, a su entender, invalidaría la vacancia del exjefe de Estado.

"Para ser vacado a un presidente de la República y hacer un antejuicio tienen que tener 104 votos. Eso lo dice la ley y la matemática. Si usted ve el audio o el video de ese día del 7 de diciembre fueron 101 votos, no fueron 104. Además, no existió antejuicio para el presidente Castillo. La Corte Suprema dice que no es necesario antejuicio porque se encontraba en flagrancia, pero eso no dice ni el artículo 100, ni el artículo 89 del Congreso", aseveró.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.