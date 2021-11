Ministro Francke se presentó ante la Comisión de Economía del Congreso | Fuente: Foto: MEF

El ministro de Economía, Pedro Francke, consideró necesario que el secretario presidencial Bruno Pacheco se aparte del cargo luego de conocerse presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas y, recientemente, por la revelación de conversaciones en las que presionaría a la Sunat para favorecer a empresas.

"Me parece que el señor Bruno Pacheco debiera dar un paso al costado porque me parece que los WhatsaApp que se han publicado muestran algo que no debe suceder y en ese sentido nosotros nos ratificamos en nuestro compromiso con defender la institucionalidad y la ley en cualquier caso", indicó.



El portal Lima Gris publicó chats del secretario presidencial, Bruno Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la Sunat, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

Lima Gris detalla que, en uno de los chats enviados por Bruno Pacheco el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: "Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias".

Más temprano, el congresista de Acción Popular Ilich López solicitó al presidente Pedro Castillo el retiro inmediato del secretario General del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, tras la revelación de chats que lo involucran en presiones a la Sunat para favorecer a empresas de su entorno.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Ilich López, quien presentó una moción para investigar las comunicaciones de Bruno Pacheco, sostuvo que es "lamentable" y "preocupante" lo que viene aconteciendo en el ámbito de la Presidencia de la República.

"Se supone que deben poner en los cargos a personas idóneas en primer término y esos cargos no sean utilizados para este tipo de acciones que laceran, mellan y debilitan la institucionalidad del Gobierno y lógicamente del país. Hay que escoger bien a la gente e inmediatamente ser retirados. El presidente Castillo no sé que está esperando para corregir estas cosas que no deben permitirse de ninguna manera", dijo.





Investigación fiscal contra Bruno Pacheco

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y los que resulten responsables de las presuntas presiones desde el Ejecutivo a los excomandantes del Ejército y las Fuerza Aérea para influir en el último proceso de ascensos de oficiales, anunció el Ministerio Público a través de un comunicado.

La Fiscalía menciona la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal como los cargos a investigar y señala que son infracciones previstas y sancionadas en el Código Penal.

"La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas", afirma el comunicado.

El Ministerio Público recuerda que la Fiscalía de la Nación "está facultada para realizar investigaciones a los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio constitucional y que están señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución".

Asimismo, señala que incluye en la investigación preliminar al secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco -aunque no este comprendido entre los altos funcionarios- bajo el amparo del "principio de unidad de investigación" y "en concordancia con los principios de economía y celeridad procesal (artículo 65.4 del Código Procesal Penal)".



