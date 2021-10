Guido Bellido renunció a la PCM y en su lugar juró Mirtha Vásquez, ex presidenta del Congreso. | Fuente: Andina

El nombramiento de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros en lugar de Guido Bellido, y el cambio de nombres en distintas carteras del nuevo gabinete provocó reacciones en la bancada de Perú Libre en el Congreso.

No pasó mucho tiempo para que Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista y hermano de Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre, alzara la voz —de manera literal— y le pidiera al presidente Pedro Castillo "reconsiderar" su decisión. "La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos", sostuvo el congresista.

Por otro lado, en declaraciones a RPP Noticias, Edgar Tello dio a entender que el acuerdo de la bancada es no dar la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. En sus declaraciones, incluso, aludió a la facción magisterial de la bancada. "No estamos de acuerdo [con el nombramiento de Mirtha Vásquez] porque no se ha respetado la propuesta que ha hecho la bancada, tanto del gremio magisterial como también de Perú Libre, que al final somos una sola bancada".

Para los especialistas, el quiebre de la bancada de Perú Libre no es un escenario imposible.

Incluyendo a la nueva premier Mirtha Vásquez, 6 ministros nuevos entraron a formar parte del gabinete. | Fuente: Andina

“Dependiendo de cuál será el manejo político de la nueva premier y del presidente se podrá mantener unidos a los miembros de Perú Libre", sostiene la politóloga Katherine Zegarra. "El hecho de que públicamente sus miembros hayan pedido una reconsideración a Pedro Castillo demuestra las fisuras dentro de este grupo", agrega.

Fisuras que, en su opinión, no serían tan graves como las que pregonan los voceros de la bancada oficialista. Pues a pesar de las declaraciones de Waldermar Cerrón, congresistas del ala magisterial de la bancada (cercana al presidente Pedro Castillo) como Óscar Zea, Pasión Dávila y Katy Ugarte publicaron mensajes de apoyo a las decisiones tomadas por el presidente.

Lo que sí es cierto, es que el gobierno de Pedro Castillo no puede darse el lujo de prescindir del apoyo de su bancada, comenta Katherine Zegarra. "Si bien en este caso existe un Congreso fragmentado, el presidente Castillo necesita el apoyo de su propia bancada. Sin duda la elección de Mirtha Vásquez busca que este apoyo no solo se limite al que actualmente tiene, es decir, busca acercarse un poco más al centro sin alejarse por completo de la izquierda (...) el quiebre de Perú Libre no sería positivo para el presidente y su gobernabilidad".

Luego de presentar su renuncia, Guido Bellido ofreció su última conferencia de prensa. Horas después, Mirtha Vásquez juró como premier. | Fuente: Andina

El voto de confianza

El siguiente paso es que el Congreso otorgue su respaldo al nuevo gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Si bien los especialistas indican que la intención del presidente parece ser tener un grupo de ministros que logre un consenso, se espera que la bancada de Perú Libre, que en cuestión de votos tiene mayoría, llegue a un acuerdo.



"El cambio de gabinete ha sido positivo en términos generales", apunta Katherine Zegarra. "Sin embargo, hay miembros de Perú Libre que sienten que la entrada de Mirtha Vásquez es una traición, pues consideran que ya no se está priorizando la figura de Perú Libre y se están moderando en la elección de miembros del gabinete".

Las debilidades se enfatizarían en este contexto, al no contar el presidente con una mayoría en el Congreso. El manejo político tanto de la premier como del presidente serán claves en esta etapa.