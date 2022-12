El pleno del Congreso fue suspendido ayer, tras 4 horas de sesión | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El Pleno del Congreso retomará este viernes, a las 10 a.m., la sesión en la que se debate el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales y recorte de los mandatos del Legislativo y Ejecutivo.

Además, el presidente del Parlamento, José Williams, firmó el decreto que dispone la ampliación de la legislatura ordinaria desde este 16 de diciembre hasta el 31 de enero del 2023.

Dicha ampliación, según indicó el titular del Congreso, ha sido dispuesta para debatir el adelanto de elecciones generales además de dictámenes y proyectos de ley, las propuestas del Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, las denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente y la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente del Congreso.

Invitados en el Pleno

Ayer, tras 4 horas de jornada, se levantó la sesión aproximadamente a las 9 pm. Por la tarde, se presentaron en el hemiciclo el ministro de Justicia, José Tello, y los titulares del JNE, la ONPE y la Reniec.

Durante su alocución, el ministro de Justicia señaló que "la postura del Gobierno" es que "se haga caja de resonancia" del sentir de la población respecto al adelanto de elecciones, que podría tener reformas políticas si se realiza en abril del 2024. Vale decir que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones para dicho mes.

"Estamos ante la necesidad de reforma constitucional y también de algunas reformas legales que podrían sobrevenir luego (...) Se ha planteado la posibilidad de tener elecciones en abril del 2024. En este proceso electoral, lo que prevemos es la participación de ciudadanos que hayan sido parte de elecciones internas", indicó Tello.

Además, el titular del Minjus expuso una propuesta de elecciones para diciembre del 2023, con reformas electorales "que podrían darse entre diciembre del 2022 y febrero del 2023". Al finalizar señaló que el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa pero que la decisión final dependerá del Congreso.

"Nos toca hacer una invocacíon a que se tome en el Parlamento la decisión que corresponda. Finalmente, quienes tienen que tomar las decisiones evidentemente son ustedes los parlamentarios. Debemos escuchar el sentir de la calle, eso es algo que tenemos que tener lectura como políticos", indicó.

Por su parte, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que su institución quedaba atenta a la decisión del Congreso para llevar a cabo los procedimientos necesarios para la realización de los comicios.

"Si lo dispone el Parlamento y lo manda el Poder Ejecutivo, el JNE ejecutará esas elecciones", indicó Salas Arenas. Sin embargo, subrayó la importancia de que se realice el procedimiento siguiendo el "debido proceso" que está previsto en la Constitución.

"No se puede recortar el proceso electoral por días o semanas a voluntad porque perjudicaríamos el desarrollo de elecciones de calidad (...) Las fechas pueden decidirlas quienes les corresponde hacerlo, pero lo que no podemos dejar de hacer es cumplir el debido proceso electoral. El riesgo de no cumplirlo es tener cualquier resultado que no sea aceptado", remarcó.

A su vez, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, recalcó que habría tres jorndas electorales: las elecciones primarias, abiertas y obligatorias en los partidos; la primera y la segunda vuelta.

"Esta es probablemente la primera vez que lleguemos a un nivel de democracia interna importante y eso requiere un esfuerzo impresionante y luego tendríamos una primera y segunda vuelta. Estamos hablando de tres jornadas", sostuvo.

Por su lado, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, reiteró la importancia de que se respeten los plazos de ley a fin de tener elecciones generales "de calidad".

“El sistema electoral garantiza el proceso. Y ese proceso puede darse en cualquier momento, puede ser más grande o más pequeño. Pero ¿qué tipo de proceso queremos? ¿Queremos uno de calidad? ¿Queremos un proceso más pequeño? ¿Pero de calidad?”, subrayó.