Cambios en la Policía Nacional del Perú | Fuente: Mininter

Luego de que el Gobierno de Pedro Castillo realizara cambios en los altos mandos de la Policía Nacional, como la designación de un nuevo comandante general y un nuevo inspector general, las reacciones de diversos parlamentarios no tardaron en llegar.

Citación al ministro del Interior

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, informó, vía Twiter, que coordinó con el presidente de la Comisión de Defensa, José Williams Zapata, para citar al ministro del Interior, Willy Huerta, para el lunes 29 de agosto, a las 9 a.m., para que dé cuenta de los motivos que dieron origen a estos "cuestionados cambios" en la Policía Nacional.

"Pdte.Pedro Castillo incurre en un nuevo acto de abuso de poder en nuestra Policía Nacional, sin aún entender que las instituciones están al servicio del país y no para la defensa de propósitos personales. Ante este atropello, he coordinado con el Pdte de la Comisión de Defensa, Gral. Williams Zapata, a fin de que cite al Ministro del Interior, Willy Huertas, para el día Lunes 29 de agosto, a las 9 am, para que dé cuenta de los motivos que dieron origen a estos cuestionados cambios, ante una aparente desatención a los procedimientos de la institución", publicó.

Además, Lady Camones sostuvo que este caso de "afectación a la institucionalidad" de la Policía Nacional demostraría una aparente obstrucción al proceso de investigación que viene desplegando la Fiscalía. "Exigimos respeto al estado de derecho y a la autonomía de los poderes del Estado", afirmó.

Citarán a altos mandos

El parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció, vía Twitter, que citará a los tres altos mandos de la Policía Nacional para que den su descargo y explicaciones de "esta aparentemente arbitraria" decisión de último minuto.

"Como congresista y ciudadano, me encuentro alarmado e indignado por el posible abuso de autoridad indiscriminado que estaría ejerciendo el lamentablemente aún mandatario. Necesitamos saber las verdaderas razones por las cuales han sido relevados los tres altos mandos de la PNP intempestivamente", dijo.

Jorge Montaya advirtió que de confirmarse las sospechas de abuso autoridad esto servirá como un medio probatorio más para la incapacidad moral permanente del presidente.

"No podemos permitir que continué destruyendo la institucionalidad del Estado, principalmente de nuestro respetada Policía Nacional del Perú", añadió.

"Sabotear las investigaciones"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, argumentó que los "sorpresivos" cambios en la Policía Nacional forman parte del "plan" del presidente Pedro Castillo para sabotear las investigaciones en contra de su familia.

"Estos sorpresivos cambios en la Policía Nacional reconfirman el plan que viene llevando a cabo la organización criminal que lidera Castillo para tomar por asalto las instituciones del Estado y sabotear las investigaciones en contra de su familia, camaradas y todo su Gobierno de corrupción", publicó en su cuenta Twitter.

Otras reacciones

Kira Alcarraz, miembro de la bancada Integridad y Desarrollo, señaló que el mandatario Pedro Castillo estaría utilizando su poder para librarse de las investigaciones con los cambios en la Policía Nacional.

"Cambios en la Policía Nacional de madrugada, justo cuando se solicita sancionar al Crnl H. Colchado. Presidente Pedro Castillo estaría utilizando su poder para librarse de investigaciones. La PNP debe fortalecerse para luchar contra la delincuencia, pero esto parece no ser una prioridad", afirmó en Twitter.

El parlamentario Héctor Acuña, también de la bancada Integridad y Desarollo, lamentó los cambios en la Policía Nacional y lo califió de inaceptable, abusivo y decisión autoritaria.

"Inaceptable y abusivo uso del poder del Presidente Castillo al aprobar cambios en el Comando de la Policía Nacional. Rechazo esta decisión autoritaria que vulnera la institucional y los valores de nuestra PNP", escribió en Twitter.

La congresista de la bancada Podemos Perú, Digna Calle, consideró que el Gobierno busca una Policía Nacional que "responda a sus intereses" y obstaculice las investigaciones en contra del Jefe de Estado.

"El presidente Pedro Castillo realiza cambios en los altos mandos de la Policía dos días después de la denuncia contra el coronel Harvey Colchado. Cada día queda más claro que busca una Policía que responda a sus intereses y así obstaculizar las investigaciones en su contra", indicó.

En tanto, la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, compartió información en su cuenta Twitter sobre quién es el nuevo inspector general de la Policía Nacional y una acusación al general Vicente Álvarez, designado como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, de supuestamente haber liderado el Escuadrón de la Muerte.

"Es un cambio normal"

Para el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), Abel Gamarra, los recientes nombramientos en los altos mandos de la Policía Nacional "no obedece a nada extraordinario ni a nada raro" porque es proceso casi normal.



"No existe ninguna relación con ningún caso. Este es un cambio que se da natural, pues hay un cambio de ministro y lo que pasa es que ha demorado un poco para el cambio de comando. Pero es un cambio normal, nada tiene que ver con ningún caso que se está viendo", afirmó.

"Muy grave lo que está pasando con la Policía"



El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzalez Posada expresó su "solidaridad absoluta" con la Policía Nacional, tras los cambios en el alto mando y pidió una intervención del Congreso para llamar al ministro del Interior, Willy Huerta, para aclarar este tema.



"Esto de la Policía es realmente doloroso, chocante, no podemos quedarnos callados, solidaridad absoluta con esa institución y evidentemente una intervención del Congreso inmediato. Ante la realidad de este hecho yo pensé que la presidenta (Lady Camones) convocaría a una reunión de emergencia hoy mismo, pero esperemos que lo hagan el lunes y ello debe llevar a la remoción y cambio del ministro del Interior, que es responsable de ese sector", dijo en Ampliación de Noticias.

Luis Gonzalez Posada calificó de un "acto de barbarie" el cambio de un nuevo comandante general de la PNP, ya que destructruan a toda la fuerza policial y con ello se afecta a la seguridad ciudadana.

"Entonces, lo que ha hecho Castillo es 'muy bien, doy una orden ilegal que el Equipo Especial no intervenga, como no cumple su orden sacan a todo el alto mando, es una barbaridad. Me pregunto que espera el Congreso de la República para llamar de inmediato al ministro del Interior porque esto es muy grave lo que está pasando con la Policía Nacional", expresó.

"No es la primera vez, han barrido decenas de generales y al hacerlo destructuran a todos los mandos, los politiza. El nuevo Inspector General que acaban de designar es chotano, cajamarquino, amigo del presidente. Aún más no solamente en la Policía Nacional, recuerde que el comandante general del Ejército y el comandante general de la Fuerza Aérea fueron pasados al retiro por negarse a cumplir una orden ilegal del presidente de ascender a personas que no estaban en el cuadro de ascenso", añadió.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Julio Ruíz, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, dijo que es posible que al mismo tiempo que empezó el brote de la viruela del mono en Europa empezó en nuestro país. Sostuvo que los casos de viruela del mono se están detectando de manera temprana y probablemente comiencen a disminuir en los próximos días. Respecto a las vacunas contra la viruela del mono informó que el Perú ya firmó la compra de 9 mil dosis.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.