¿Por qué Hernando Guerra-García presentó la iniciativa para adelantar las elecciones al 2023?

Hernando Guerra-García fue elegido como presidente de la Comisión de Constitución el pasado 17 de agosto de 2022. Asumió el cargo en reemplazo de su colega de bancada, Patricia Juárez. | Fuente: Congreso

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra-García (Fuerza Popular) reveló hoy que planteó las elecciones complementarias para este año tras estimar que la propuesta de adelanto de los comicios para abril de 2024, que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2022, no alcanzaría los votos necesarios para ser ratificada en la legislatura que, recientemente, culminó el viernes 17 de febrero.

Con 93 votos a favor, 30 en contra y apenas una abstención, el Pleno del Congreso había aprobado, el 20 de diciembre del año pasado, la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debía ser ratificado en segunda votación.

A finales de enero, Guerra-García presentó una reconsideración para que se vote el adelanto de elecciones a diciembre de 2023; sin embargo, su iniciativa fue rechazada y, a la fecha, aún no hay un panorama claro para concretar el adelanto de elecciones.

En Ampliación de Noticias, el legislador fujimorista explicó por qué presentó esta iniciativa, pese a que ya se tenía una fecha que solo requería ser ratificada.

Guerra-García contó que, según la reunión que sostuvo con voceros de bancadas como Perú Libre, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP), estimó que la propuesta del Ejecutivo iba a ser rechazada en la segunda votación por discrepancias entre las agrupaciones de izquierda y derecha.

“Lo que nosotros hicimos fue adelantar una discusión porque preveíamos este resultado. A lo que nos dirigíamos era un escenario en el que no se iba a sacar ningún referéndum. Nos íbamos a quedar con la puerta cerrada”, detalló.

“Íbamos a perder soga y cabra; ahora por lo menos tenemos soguita. Si no hubiésemos adelantado [la propuesta], no hubiésemos tenido nada, que era lo que muchos querían. Tengo la lista de voceros con los que reuní, con ellos hicimos el cálculo si podía pasar esa votación y [se determinó] que no iba a pasar”, agregó.

“Una fecha no sirve de nada”

El titular del Comisión de Constitución dijo que la aprobación inicial de la fecha de las elecciones, propuesta por el Poder Ejecutivo, no era una garantía de que se iban a conseguir los 87 votos requeridos.

“Había una fecha que tenía que ratificarse. Una fecha no sirve de nada, es como tener un tendal que en el otro lado no tiene un palo. […] Si este otro palito no se pone, la ropa se va a caer. ¿De qué dependía ese segundo palito? Que hubiera más de 87 votos. No los iba a haber”, aseveró.

Hernando Guerra-García también señaló que, de haberse rechazado la iniciativa en la segunda votación, “se iba a archivar todo el proyecto”. Por eso resaltó que, aunque se haya rechazado el proyecto de adelanto de elecciones en más de dos ocasiones en la legislatura pasada, en esta nueva legislatura se volverá a ver el tema y la posibilidad de llevar a cabo “reformas que estaban entrampadas”.

“¿Qué iba a pasar luego de eso? Se iba a archivar todo el proyecto. Ahora tenemos la posibilidad de que esta legislatura tratemos este proyecto, porque la intención de las bancadas es que no se trate este tema”, puntualizó.