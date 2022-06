Alva espera que elección del nuevo defensor sea antes de acabar su gestión | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, informó que, a más tardar en julio, antes de que culmine su gestión, será elegido el nuevo defensor del Pueblo. Sobre este tema, se conoció que este miércoles se citó a los integrantes de la nueva comisión de selección para su instalación a partir de la 1 de la tarde.

"Tenemos que cumplir con esa elección, esperemos hacerla antes de terminar la gestión. Ya se ha formado una comisión, que seguro se reunirán dentro de poco, para acordar los lineamientos y proceder a entrevistar a las propuestas que tienen las bancadas. Hay que tener en cuenta que para elegir a un defensor del Pueblo se necesitan 87 votos", indicó.

En declaraciones a la señal de radio del Congreso, Alva también reiteró su negativa a ir por la reelección en la presidencia del Poder Legislativo y aseguró que las versiones que indicaban lo contrario son obras de la prensa. Agregó que la próxima Mesa Directiva tiene que ser "siempre dialogante y buscar consensos, como lo hemos hecho nosotros".

"La verdad es que no sé qué voces han salido, de dónde han salido. Eso ha salido de la prensa porque en ningún momento hemos hablado de eso. Yo estoy totalmente avocada a terminar bien mi gestión, en todos los temas administrativos, el tema de la bicameralidad, el defensor del Pueblo y los proyectos de ley que han quedado pendientes en la agenda", indicó.

Sobre este tema, María del Carmen Alva ya había descartado postular nuevamente a la presidencia del Parlamento. La parlamentaria de la bancada de Acción Popular hizo votos para que la próxima Mesa Directiva, que será elegida el 26 de julio, continúe trabajando en búsqueda de consensos y por el bien del país.

"No está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema. Lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso. Eso no está en mi agenda", dijo.

Nueva comisión especial para elección de candidatos

Días atrás, el pleno del Congreso de la República aprobó la conformación de una nueva comisión especial destinada a elegir a los nuevos candidatos para asumir la Defensoría del Pueblo. Cabe mencionar que el anterior grupo de trabajo parlamentario fue desactivado gracias a una orden judicial que permitió detener el proceso.

98 congresistas votaron a favor, cero en contra y uno en abstención. Esta comisión estará conformada por nueve congresistas de diferentes partidos políticos, según está establecido en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

La comisión será conformada por las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Renovación Popular y Perú Democrático.

Por otro lado, Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Somos Perú deberán acordar y acreditar a un representante entre los tres.

Se recuerda que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ordenó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que suspenda el proceso para elegir al próximo titular de la Defensoría del Pueblo.

