Presidente de Mikonos dice que es "muy difícil" que Boluarte haya estado en condominio en febrero y que no se registró presencia de su comitiva

Gabriel Herrera, presidente de la junta de propietarios de la residencial Mikonos, ubicada en el distrito de Asia, provincia de Cañete, se presentó este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la supuesta presencia de la presidenta Dina Boluarte en dicho condominio, lo que habría tenido lugar entre el 24 y 25 de febrero pasados.

Como se sabe, en recientes declaraciones a Cuarto Poder, Jesús Poma Zamudio, abogado del suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, chofer del vehículo presidencial conocido como 'cofre', dijo que, aquel 24 de febrero, su patrocinado recogió a la jefa de Estado en su casa de Surquillo y, tras llevarla a votar por los comicios del Colegio de Abogados de Lima, se dirigieron al sur, donde fue dejada en el condominio Mikonos.

"Lo que ha declarado mi cliente (ante la Fiscalía) es que había unos familiares que la estaban esperando con un vehículo fuera del condominio, y ellos fueron los que la guiaron hasta el punto”, sostuvo el jurista.

Poma Zamudio resaltó que la presidenta se quedó "sola" dentro del condominio, y que se retiraron tanto su patrocinado como la suboficial PNP Milagros Vargas, conocida como “la Sombra”, encargada de la seguridad de la mandataria.

“El vehículo ingresa completo, la mandataria se queda sola (…) El vehículo 'cofre', chofer, 'sombra' y el vehículo que estaba de seguidor se retiran, la única que se queda en la casa de Mikonos es la presidenta”, aseguró.

Cabe resaltar que la mandataria, en la conferencia de prensa que brindó el pasado 22 de octubre, no negó que hubiera estado en el condominio Mikonos. Ella dijo que era "falso" que "el cofre haya regresado vacío" de Asia, sino que hubo "un cambio de turno", por lo que fue recogida, el 25 de febrero, "en otro" vehículo. "Fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados”, aseguró. Además, señaló que tenía asignados 5 vehículos.

Al respecto, el presidente de la junta de propietarios de Mikonos aseguró que no hay registro de que la presidenta Dina Boluarte hubiera ingresado a dicho condominio ni tampoco información de que su comitiva se hubiera hecha presente en las inmediaciones.

"Las últimas horas, la presidenta dice haber ingresado a Mikonos. Lamentablemente, yo debo decir que no tenemos información al respecto que así lo certifique. Si ella ingresó, debe haber ingresado oculta en alguna maletera de algún vehículo o muy camuflada en la parte de atrás de un vehículo, pero que no era del Estado", sostuvo.

"A no ser que hubiera estado muy, pero muy camuflada, escondida, cosa que puede suceder (…) es muy difícil que ella ingresara el 24 y 25 (de febrero). Tenemos 14 personas de guardia, tenemos 380 propietarios con sus familias, invitados, inquilinos. Aproximadamente en esa época de febrero hay aproximadamente 1200 personas por fines de semana en Mikonos (…), es muy difícil que alguien no la hubiera visto", agregó.

En esa línea, Gabriel Herrera dijo que hay un procedimiento de seguridad que se sigue cuando ingresa una persona o un vehículo al condominio, por lo que es "muy difícil" que Dina Boluarte hubiera estado ahí.

"El procedimiento de seguridad que tenemos en Mikonos es (que) ingresa el vehículo, se toma nota de la placa del vehículo, el DNI del chofer, si quien ingresa es propietario, invitado o inquilino, se le entrega una pulsera que lo identifica para recibir todos los beneficios del condominio, según la categoría (…), se verifican las identidades de las personas dentro del auto, si están dentro del listado que el propietario entregó diciendo que iban a ingresar", sostuvo.

"Si la señora Dina Boluarte ingresó normalmente, primero, la habría reconocido el guardia, pero aún así, si hubiera estado muy dentro y no la hubiera reconocido, hubiera dicho ‘yo soy la señora Dina Boluarte y mi número de DNI es tanto’, y estaría asentada en los procedimientos de ingreso que cualquier persona tiene desde hace años en el condominio Mikonos", agregó.

Asimismo, Herrera dijo que puede dar fe de que tampoco ingresó ni se acercó a las inmediaciones de Mikonos ningún vehículo oficial.

Asimismo, Herrera dijo que puede dar fe de que tampoco ingresó ni se acercó a las inmediaciones de Mikonos ningún vehículo oficial.

"Puedo dar fe, por lo que me transmite el personal de seguridad del condominio, que no llegó ningún auto del Estado, ningunos motorizados, los hubieran visto. El frente de Mikonos da prácticamente a la calle de acceso que va desde la Panamericana a la playa, o sea tienen una visibilidad completa para entender qué tipo de vehículo está viniendo, no solamente a Mikonos sino a otros condominios (...) Si hubieran visto, con los antecedentes que teníamos de la incursión del general Arriola el 16 de enero, ya todos estaban muy avisados y muy comprometidos con una mayor seguridad (…) Si hubieran visto un vehículo del Estado, hubieran tomado nota de su placa, y hubieran dejado asentado en el libro de novedades que esto hubiera ocurrido, nadie se acercó con esas características", aseguró.

"El 24 y 25 (de febrero) no hay antecedente alguno de ninguna comitiva, de ningún auto del Estado, de ningún motorizado llegando ni a las puertas ni a 50 metros de las instalaciones de Mikonos (…) Sí, podemos decir que, si lo hizo formalmente, la presidenta no ingresó, porque no llegó ninguna comitiva a las puertas de Mikonos, y eso sí lo puedo asegurar", agregó.

El presidente del condominio indicó que ha entregado a la Comisión de Fiscalización "todas las listas de todos los carros que han ingresado a Mikonos tanto en enero como en febrero". El presidente de dicha comisión señaló que, además, se le había entregado los "formularios que deben llenar los propietarios para que ingresen invitados correspondientes al 24 y 25 de febrero".

Finalmente, Herrera remarcó que no tienen imágenes de las cámaras de seguridad de esas fechas, porque estas se "renuevan" cada 15 o 20 días.

"Nuestros grabadores de cámaras graban 15 días y se van renovando 15 o 20 días aproximadamente por la capacidad que tienen, y solo retiramos de la grabación cuando hay un hecho puntual de robo, de delito, de algo. Tomamos la captura y después seguimos grabando", puntualizó.