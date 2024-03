Procuraduría pide iniciar diligencias preliminares contra Raúl Doroteo por presunto recorte de sueldo a trabajadora

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares en contra del parlamentario de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo, por supuestamente recortar la mitad del sueldo de una trabajadora de su despacho congresal.

En su cuenta de X (antes Twitter), la Procuraduría precisó que el legislador acciopopulista, quien también está implicado en el caso conocido como ‘Los Niños’, debería ser investigado por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.

“La solicitud efectuada por [el procurador general del Estado] Javier Pacheco Palacios, se basa en denuncia periodística en la que se menciona que una servidora pública le habría hecho entrega de sumas de dinero a requerimiento del congresista Doroteo”, se lee.

El requerimiento fue formulado por el procurador general del Estado, Javier Pacheco.

El caso

El programa Beto a Saber reveló el caso de María Morales Gutiérrez, una trabajadora del despacho de Doroteo Carbajo que denunció haber sido obligada a darle la mitad de su sueldo al referido congresista.

Morales es asesora técnica y percibe un sueldo de 7 106 soles. Según un chat de WhatsApp, divulgado por el programa periodístico, la trabajadora le dijo a Doroteo que no la alcanzaba para darle el 50 % de su salario “como normalmente lo hacía”.

“Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga. Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se ve en el mensaje.

Doroteo Carbajo ignoró el mensaje y bloqueó a la asesora, quien alega tener problemas de salud.

El mencionado programa también difundió un audio donde se oiría al congresista pedirle a otro asesor llamado “Martín” que resuelva “el tema de Morales”.

“Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se escucha en el audio.