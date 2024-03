Proponen que exreclusos por delitos dolosos no puedan postular a cargos públicos: ¿en qué consiste el proyecto de ley?

Judiciales El parlamentario de Acción Popular indicó que con la norma se busca tener autoridades idóneas e íntegras

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó, ante la Comisión de Constitución del Parlamento, el proyecto de ley que propone modificar dos artículos de la Carta Magna a fin de que los exreclusos por delitos dolosos queden inhabilitados para postular a cualquier cargo de elección popular. Es decir, la restricción sería aplicada a quienes cometieron delitos con intención deliberada o con voluntad de hacerlo.

Actualmente, dicha iniciativa legislativa se encuentra lista para ser debatida en el pleno del Legislativo, tras aprobarse, por mayoría, el dictamen respectivo en el referido grupo de trabajo parlamentario. ¿En qué consiste la propuesta de ley?

¿Qué dice el proyecto de ley?

El referido proyecto propone modificar el artículo 34-A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política "para evitar que personas reeducadas y rehabilitadas luego de cumplir su condena por delito doloso postulen a cargos públicos de elección popular".

En ese sentido, el artículo 34-A de la Carta Magna debería decir que "están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas que hayan sido rehabilitadas al cumplimiento de la pena por la comisión de delitos dolosos y sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso".

Asimismo, el inciso 22 del artículo 139 diría que "son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. La reeducación y rehabilitación no alcanza para la postulación a cargos de elección popular".

En sus fundamentos, la propuesta indica que se reciben "severas críticas" por la postulación de candidatos sentenciados o de aquellos supuestos rehabilitados, "que habrían cumplido sentencias por delitos dolosos, sobre todo, de aquellos que se encuentran relacionados a temas de corrupción, violencia contra la mujer, la familia, violación sexual, lavado de activos entre otros".

"Es decir, la población reprocha la candidatura de los que cometieron delitos y por más que estos se encuentren rehabilitados, igualmente reciben el vilipendio de la ciudadanía", señala el texto.

"La falta de regulación legal para prohibir la candidatura de delincuentes rehabilitados es imputada al Congreso de la República; por ello, a través de la presente iniciativa se busca poner una valla que impida la posibilidad de participar y ser autoridades políticas vía elección popular a esos ciudadanos", agrega.

La iniciativa arguye que "se debe entender que, si una persona conscientemente y de manera voluntaria e intencional daña o perjudica un bien jurídico especialmente protegido por la legislación, en detrimento de la vida, salud o patrimonio de las personas, y es sentenciado, así haya cumplido su pena y logrado su rehabilitación, no está calificada para orientar los destinos de la población".

"Vamos a evitar que personas sancionadas se lancen a una candidatura"

Al respecto, Wilson Soto señaló que se busca "que los delincuentes que hayan cometido delitos dolosos, intencionales, no pueden ser autoridades que representen al pueblo".

"Creemos que los mejores ciudadanos deben manejar la cosa pública o bienes públicos que pertenecen a todos los peruanos. Como sabemos, en el Perú los delincuentes difícilmente pueden reeducarse o rehabilitarse (...) Las personas que han sido condenadas por esos delitos no pueden ser candidatos, porque aquí buscamos la ley que garantiza la idoneidad en la función pública", explicó.

"Yo creo que cualquier persona no puede ser candidata, más aún si van a ser alcaldes, gobernadores regionales, congresistas. Es un gran avance", añadió.

Asimismo, Soto negó que su proyecto esté pensado en impedir una eventual candidatura a cargos públicos por parte de Antauro Humala, relacionado al partido A.N.T.A.U.R.O.

"Este proyecto de ley no se ha hecho pensando en Antauro Humala. Yo creo que como parlamentarios también tenemos que legislar no solo pensando en una persona. Aquí no tiene nada que ver Antauro Humala. Lo que buscamos es que tengamos autoridades idóneas, que no tengan cuestionamientos. Eso es lo que se pretende lograr", acotó.

"Creo que es importante que propongamos normas de este tipo porque así vamos a evitar que personas cuestionadas, sancionadas (…) se lancen a una candidatura", subrayó.

Finalmente, el parlamentario dijo "que el derecho a postular para ser elegido en un cargo debería estar limitado a las personas que cometieron delitos dolosos, que actuaron intencionalmente en la vulneración de bienes jurídicos importantes de nuestra patria".