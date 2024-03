Choquehuanca sobre relojes de la presidenta: "La respuesta va a venir de la Fiscalía, y esperamos que sea célere"

Gobierno La titular de Produce resaltó que la presidenta tiene "disposición" para allanarse a investigaciones de la Fiscalía

La ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, en diálogo con RPP, se pronunció sobre los recientes cuestionamientos de los que es objeto la presidenta Dina Boluarte.

Dichos cuestionamientos son los relacionados a su presunto uso de relojes de alta gama; la recepción de más de un millón de soles de origen desconocido en sus cuentas bancarias, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y el hecho de que dos vehículos que usa la mandataria hayan sido vistos cerca de un condominio donde se ejecutó un operativo de captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Al respecto, la titular de Produce, en lo relacionado al uso de relojes Rolex, dijo que el caso está en manos de la Fiscalía, y que se debe "esperar" el resultado de las investigaciones.

"En este caso, lo que podemos decir de los relojes es que esto ya está en manos de la Fiscalía. Es la Fiscalía la que está investigando, y yo creo que la presidenta está con toda la disposición de entregar los documentos y todo lo que le soliciten. Creo que lo que tenemos que hacer es esperar el resultado de esa investigación que debe ser pronta", indicó Choquehuanca.

"La respuesta va a venir de la Fiscalía"

En ese sentido, al ser consultada sobre si habrá alguna explicación de la mandataria a la ciudadanía sobre los relojes, la ministra señaló que "la respuesta va a venir de la Fiscalía", y que los cuestionamientos sobre el tema no son buenos para el crecimiento del país.

"Es que la respuesta ya va a venir de la Fiscalía, y es oficial. Lo que se está haciendo en estos días, y hay percepciones que incluso no son buenas para nosotros, para el clima que tenemos en el país. Tenemos que seguir creciendo, incrementando, generando empleo. Nosotros, desde el Gabinete, seguimos trabajando, y lo que se quiere hacer en este momento es trabajar con el liderazgo de la presidenta", indicó.

Respecto a los depósitos en cuentas mancomunadas de la presidenta relacionadas al tiempo de su gestión en el Club Departamental Apurímac, Choquehuanca dijo que eso era "entendible".

"Ella tiene el derecho al debido proceso en lo que le inicien; en todo lo demás, por ejemplo, si es que hablamos del Club Apurímac, me imagino que tiene sus balances, sus cuadernos, sus ingresos, sus egresos, y si son cuentas mancomunadas, me parece que es entendible que cuando son entidades de tipo social, existen", señaló.

Asimismo, sobre los autos oficiales que fueron vistos cerca de un condominio en Asia donde hubo un operativo de captura de Vladimir Cerrón, la titular de Produce reiteró que había "que esperar".

"Según sé, el carro ha estado en comisión de servicios (…) Podemos, de repente, presumir qué hacía por ahí ese vehículo, (pero) hay que esperar", dio como respuesta.

Consultada sobre si estaba considerando que las investigaciones fiscales tomaban tiempo y que si mejor no sería una explicación directa de la mandataria al país, la ministra dijo que "eso va a depender mucho de la Fiscalía". "Si ellos se ponen céleres en la investigación, yo creo que vamos a tener una respuesta".

"No creo que esto dure mucho y no debe durar. Y ahí la disposición de la presidenta de entregar lo que le soliciten para que pueda aclarar. Y aclararlo como debe ser, porque ya le he referido varias cosas que a veces en el contexto “se dice, se dice y se dice”, resaltó.

"Esperaremos nosotros a que la Fiscalía actúe de manera inmediata, que nos entregue un resultado pronto porque el Perú lo espera. Pero que sea algo que realmente se ajuste a lo que es, no a lo que nosotros estemos especulando que de repente no es", puntualizó.