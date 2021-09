Puno: Congresista Jorge Flores niega intento de soborno a periodista y afirma que solo quiso invitarlo a almorzar

Jorge Luis Flores, congresista representante de Puno electo por el partido Acción Popular. | Fuente: Pachamama Radio

El periodista puneño Liubomir Fernández denunció que el congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, intentó sobornarlo con un billete de 100 soles para que deje de entrevistar a su colega de bancada y también electo por Puno, Carlos Cevallos.

"Me dio un apretón de manos y me estaba pasando 100 soles y en ese acto yo rechacé contundentemente esa actitud del congresista, y lo que hice fue de inmediato sacar mi teléfono celular e increparle en el acto por su actitud de pretender sobornarme [...] para que ya no lo busque al señor Carlos Cevallos para entrevistarlo sobre distintos temas, sino que lo busque a él", dijo el hombre de prensa a RPP Noticias.

El hecho ocurrió el jueves tras una conferencia de prensa realizada en Puno y el periodista grabó el momento en el que increpó al parlamentario en video.

Niega intento de soborno

Flores Ancachi negó la acusación y aseguró que solo había pretendido invitar al periodista a un almuerzo "por cortesía".

"No creí que un almuerzo lo iba a ofender [...] por qué tendría que sobornarlo", dijo el legislador de Acción Popular a RPP Noticias.

"La cortesía mía fue porque los amigos con los que me dirigía a almorzar eran también sus amigos de la universidad, con esa confianza es que yo le ofrecí un almuerzo", aseguró.

En el video difundido por Fernández se escucha al congresista pedir disculpas al periodista y luego asegurar que solo quería invitarlo a almorzar.

Flores Ancachi insistió en que si es cierta la acusación del periodista debería mostrar el billete con el que supuestamente quiso sobornarlo.

