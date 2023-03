Silvia Monteza plantea conformar comisión para investigar presuntas irregularidades en la Reconstrucción con Cambios

La congresista Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Parlamento, anunció que ha presentado, con el respaldo de su bancada (Acción Popular) una moción para conformar una comisión especial que investigue presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, creada en el 2017 para restituir la infraestructura física dañada y destruida por el entonces Fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones.

"Acabo de presentar una moción pidiendo una comisión especial investigadora para este tipo de actos porque no se puede quedar impune. Son más de 26 mil millones (presupuesto), entonces qué es lo que se ha hecho con tanto dinero, por qué nuevamente estamos en este tipo de problemas, no se ha solucionado absolutamente nada", señaló.

"Se ha gastado más de 600 millones de soles en un convenio de asistencia técnica con el Reino Unido para que hagan los convenios de gobierno a gobierno. ¿Qué se ha hecho? Nada. Qué obras de impacto, de gran envergadura hay en Reconstrucción con Cambios. Ese presupuesto prácticamente es de cinco ministerios", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria recordó que la Reconstrucción con Cambios se inició en el 2017 para resolver los problemas generados por el entonces fenómeno de El Niño costero con un presupuesto mayor a 26 mil millones de soles; sin embargo, lamentó que actualmente "no se ve nada de Reconstrucción con Cambios".

"Dicen que han hecho instituciones educativas y postas de salud, pero también tuvieron que prever este tipo de obras de encauzamiento de ríos, defensas ribereñas porque nuevamente estamos en la misma situación. ¿Qué se ha hecho? Nada. Dicen que se ha gastado como el 70 % del presupuesto, pero usted va allá y la gente reclama lo mismo", cuestionó.

"Sin embargo, tenemos más de 4 mil millones de soles de contratación de personal. O sea, Reconstrucción con Cambios ha sido una agencia de empleos. 4 mil millones de soles y desde el año 2021 ha aumentado la planilla", agregó.

Congresista cuestionó avances en la Reconstrucción con Cambios | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Gobierno anuncia reestructuración de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios



La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la reorganización de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con la finalidad de que brinde una "real solución" frente a las lluvias e inundaciones ante la amenaza del ciclón Yaku. En ese sentido, también informó que las oficinas de esta institución no pueden continuar en Lima.



"La reconstrucción con cambios deberá considerar trasladar sus oficinas al norte del país. No tiene sentido que una entidad funcione en una oficina en el Centro de Lima. Hay que trabajar en el campo y resolver los problemas en el terreno", manifestó en conferencia de prensa.

Dina Boluarte también informó que está preparando un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual señaló tendrá oficinas descentralizadas en todo el país.

"Esta autoridad nacional tendrá 3 objetivos estratégicos: se encargará de ejecutar las obras emblemáticas en todo el territorio nacional, prevención y control de cuencas e inundaciones, y mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros", manifestó.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, comentó en la mañana a RPP Noticias que se evaluaba la reorganización de la autoridad, pues pese a los estragos que causó el Fenómeno del Niño Costero en el año 2017, “poco o nada” se ha avanzado en las obras de sistema de drenaje fluvial.

“Si no hacemos eso en un mediano plazo, el próximo año que se presente un escenario similar o peor, con la presencia de un fenómeno del Niño global, vamos a tener más emergencias que no vamos a poder contener si es que no tomamos una acción rápida e inmediata sobre lo que son las obras que se deben llevar a cabo en esta reestructuración de Reconstrucción con Cambios”, declaró.

