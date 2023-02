Silvia Monteza califica de "irresponsable" insistir en el adelanto de elecciones pese a falta de acuerdo

Silvia Monteza fue recientemente electa segunda vicepresidenta del Congreso | Fuente: RPP Noticias

La congresista Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Congreso, consideró que es claro que en el Parlamento no existe consenso sobre el tema del adelanto de elecciones, por lo que lamentó que, pese a esto, se insista en tratar este tema pese a que existen otros temas importantes que se han dejado de lado por atender a este planteamiento.

"Como no hay consensos, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos nada, no podemos seguir perdiendo el tiempo sabiendo que tenemos muchos proyectos por aprobar, entonces tenemos facultades por aprobar que nos ha pedido el Ejecutivo en cuestiones económicas, entonces el Perú necesita reactivarse económicamente. Ya es algo irresponsable seguir machacando en algo que no podemos ponernos de acuerdo", apuntó.

La recientemente electa segunda vicepresidenta del Parlamento lamentó que no se llegue a los votos necesarios para discutir este tema y que algunas bancadas condicionen esto a la consulta para una Asamblea Constituyente. Pese a esto, no cerró la posibilidad de que se pueda reabrir el debate, aunque apuntó que esto sería para el inicio de la nueva legislatura, en marzo.

"¿El adelanto de elecciones nos va a llevar a una reactivación económica? Yo exhorto a la presidenta de la República porque si renuncia el adelanto de elecciones se da en un plazo corto, de seis meses, entonces yo exhorto a la presidenta de la República a que vayamos con ella a una mesa de diálogo y recojamos la problemática del Perú", indicó.

"El Congreso tiene que avanzar porque ahorita no hay consenso. Hay que ser sinceros, no hay consenso, entonces ya no distraigámonos más, hay que avanzar hasta que poco a poco podamos ir conversando con las bancadas y ponernos de acuerdo. Yo creo que acá (la estrategia) es el diálogo", insistió.

Reabrir debate sobre el adelante de elecciones

Hace unos días, el presidente del Congreso, José Williams, decretó la ampliación de la presente legislatura ordinaria hasta el próximo 17 de febrero para "abordar y debatir los temas de interés nacional incluidos en la agenda".



Al respecto, el titular del Parlamento, en conferencia de prensa, señaló que un proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones generales sí podría incluirse en la agenda de sesiones del Pleno.

"Desde el mismo momento que el período anual de sesiones es ampliado, existe la posibilidad de que un proyecto de ley de la misma materia pueda ser incorporado (…) y eso debe ser votado por el Pleno", explicó.

Asimismo, indicó que "si el Pleno lo acepta", dicha iniciativa legislativa debía ser revisada por la Comisión de Constitución "en el tiempo que corresponde" y, tras su publicación, podrá ser votado nuevamente en el Pleno ya que "es un requerimiento que hace buena parte de la población”.

"Tenemos el proyecto del Ejecutivo, también tenemos 3 proyectos de ley más que están en cartera y pudiera haber alguno que sea de la misma materia, pero que no sea exactamente igual. Es cuestión de que en la Comisión de Constitución puedan encontrar los argumentos suficientes para poner alguno (…) Todo va a depender de lo que esa comisión y el Pleno decidan", remarcó.

Además, resaltó que para "poder tocar un tema de la misma materia", este debe ser "tratado en un periodo anual de sesiones".

"Si el Pleno lo autoriza en las semanas que viene, puede ser en el primero o el dos de marzo, que se toque en ese periodo anual de sesiones. Hasta julio, sí pueden entrar los proyectos (...) Todo va a depender de lo que, primero, la Comisión de Constitución y luego el Pleno vayan a decidir", subrayó.

