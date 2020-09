La congresista dijo que desconocía de la denuncia del Reniec en su contra, pero afirmó que respeterará el proceso de investigación. | Fuente: Andina

La Procuraduría del Reniec ha denunciado ante la Fiscalía de Junín que la congresista de Podemos Perú Cecilia García habría incurrido en un cambio de identidad para postular al Congreso. Esto, según el dominical Punto Final guarda relación con el borrado de procesos que se le siguen por temas de agresión.



Según el reportaje, en 2018, la parlamentaria se presentó como candidata a la alcaldía de Huancayo por el partido Alianza para el Progreso, pero no logró ser electa. En aquella oportunidad, se identificó como Cecilia Jacqueline García Rodríguez con número de DNI 42806594 y fecha de nacimiento en 1980.

Sin embargo, en las últimas elecciones congresales de 2020, la parlamentaria se presentó con el nombre Jacqueline Cecilia García Rodríguez con número de DNI 49017178 y fecha de nacimiento en 1979.



Si bien, puede sonar como una confusión en el orden de los nombres y fechas de nacimiento, estos cambios repercuten en gran medida, pues ingresando su última identidad se encuentra que no tiene ningún proceso o investigación. Al hacer la misma consulta con la anterior identidad, se puede descubrir que la congresista tiene denuncias por agresión e incitación a la violencia.



“No sabía sobre la denuncia del Reniec es algo a lo que me voy a tener que someter como cualquier peruana que tenga esos problemas del documento de origen. No sabía de esa denuncia, pero no está fuera del radar porque en mi hoja de vida, cuando me presento al Congreso de la República, declaro los procesos penales que tengo y los declaro con mi DNI anterior porque, al margen de que el Reniec haya cancelado mi DNI, yo no dejo de ser la misma persona”, sostuvo.

Denuncias de otra identidad

En 2016, el señor David Berrocal Pascual la denunció por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, porque su perro le desfiguró el rostro. Según el hombre, la congresista soltó su perro para agredirlo y encima le arañó el rostro.



“No sabía que (esa denuncia) había ingresado nuevamente al escenario. Nunca existió ninguna agresión, de lo contrario ya me habrían sentenciado. (…) Lo que sí no se puede negar en absoluto, es que el señor fue afectado por mi perro y otros perros del barrio. (…) Es una denuncia que no tuvo ningún tipo de sustento”, afirmó García.



En 2015, Gerald Pacheco Álvarez fue confundido por un delincuente y quedó paralítico debido a los golpes que recibió. En aquella oportunidad, Cecilia García se consideraba la abanderada de la desafortunada campaña ‘Chapa tu choro y déjalo paralítico’. Un familiar del joven interpuso la denuncia contra la actual congresista por apología a la violencia.



Actualmente, el congresista César Combina, de Alianza para el Progreso, interpuso una denuncia ante la Comisión de Ética por constantes agresiones verbales. “Esta persona alienta a sus seguidores a continuar y perpetar la violencia”, dijo al dominical.