Roberto Chiabra dice esperar que Dina Boluarte cese en el cargo al ministro de Defensa

Roberto Chiabra, congresista de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), pidió que sea retirado del cargo el ministro de Defensa (Mindef), Jorge Chávez, quien será interpelado el miércoles 13 de septiembre en el Congreso.

El excomandante general del Ejército y exministro de Defensa cuestionó y crítico la actual gestión del titular de la cartera de Defensa, a quien calificó de incapaz de estar a la altura de su cargo.

"No se preocupa por los defensores calificados de la patria. No se preocupa por los discapacitados, que no contesta. El Instituto Tecnológico Superior que está en el Rímac está en el suelo. Si él no se preocupa de la base fundamental de las Fuerzas Armadas y de las Defensas, que son los soldados, no puede ser ministro", dijo el congresista de APP a RPP.

Roberto Chiabra afirmó que espera que la presidenta de la República, Dina Boluarte, retire del cargo al titular de Defensa. También, lo exortó a renunciar.

"Yo lo que esperaría es que la presidenta lo cese, yo lo que esperaría es que él renuncie", afirmó el parlamentario.

Interpelación al ministro de Defensa

El Congreso de la República aprobó el pasado jueves interpelar al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, por el asesinato de los cuatro militares en Huanta.

Con 94 votos a favor, el pleno del Legislativo admitió la moción presentada por la bancada de Avanza País, a iniciativa de la congresista Patricia Chirinos.

El ministro Jorge Chávez debe asistir al pleno del Congreso el próximo miércoles 13 de septiembre a las 4:00 p.m. para responder el pliego interpelatorio.