“Estoy solicitando correcciones al Poder Judicial”: ministro de Defensa rechazó haber estado imputado en procesos fiscales

Gobierno El ministro de Defensa dijo no creer haber cometido una ligereza en su declaración jurada al asumir el cargo

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se pronunció en torno a la investigación del Centro Liber respecto a que figura como imputado en tres carpetas fiscales, lo cual no habría consignado en su declaración jurada al asumir su actual cargo, tal como indica la ley.

Según dicho medio, la Fiscalía inició investigaciones en su contra por el presunto delito de estafa en 2004. En 2007, se le abrió una nueva investigación por el delito de apropiación ilícita, lo cual figura con archivo definitivo. El tercer caso es por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de falsificación documentaria, el cual fue archivado, de manera preliminar, en 2014.

Al respecto, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) dijo que desconocía que tenía los dos últimos procesos y que, en el del 2004, nunca estuvo en calidad de imputado o denunciado.

"Estoy pidiendo la regularización en el Poder Judicial"

El ministro Chávez Cresta rechazó "categóricamente" haber "ocultado información" en su declaración jurada respecto a los tres procesos fiscales y explicó que, en el caso del proceso del 2004, él fue quien formuló la denuncia.

"Denuncié que se podría haber cometido presuntas irregularidades en la construcción de unas viviendas con fondos del Fondo de Vivienda Militar. Al paso de 3 años, tal como está en el acervo documentario, la Sexta Fiscalía Superior de Lima declaró no a lugar la apertura de instrucción en mi contra; por lo tanto, nunca tuve la condición de imputado", refirió.

Respecto a los otros dos procesos, dijo no haber sido notificado sobre ellos ni haber tenido conocimiento de su existencia.

"Desconozco (el segundo proceso) porque nunca he sido notificado (...) Existe una resolución que declara consentido el archivo definitivo de la investigación el año 2008 y ni siquiera fui formalmente notificado. Por lo tanto, en este caso no tuve la condición de imputado porque no se abrió instrucción en mi contra", destacó.

"(Del tercero), según lo que he podido averiguar en el acervo documentario que he pedido (…) porque se dice que esa falsificación de documentos fue relacionada a un funcionario que trabajaba en la oficina de registro. En los años 2010 y 2011, yo era comandante general del Comando de Reserva y Movilización del Ejército que tiene bajo su jurisdicción las oficinas de registro militar. Entonces, según lo que veo, se cometió esa presunta falsificación (…), pero nunca he tenido ese tipo de información", agregó.

Además, el titular del Mindef refirió que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le notificó que no había registrado el primer proceso, por lo que tomó "las acciones correspondientes".

"Procedí a ir y verificar porque ese era un tema cerrado en el cual nunca fui imputado o denunciado. Mal haría yo en registrar algo que no corresponde", indicó.

En ese sentido, negó haber cometido alguna ligereza en su declaración jurada y resaltó que pedirá que se regularice esa situación en el Poder Judicial.

"El registro (…) no puede indicar, porque uno lo lee y pone imputado-estafa, como si yo hubiera sido el estafador y creo que eso se debe corregir. Estoy solicitando como ciudadano ante el gerente del Poder Judicial que administra estas actividades para que se hagan las correcciones correspondientes", señaló.

"Si bien es cierto (…) estamos pidiendo su regularización, el acervo documentario de esas tres carpetas (…), no indican que yo haya sido imputado. Y la pregunta es bien clara: ¿denunciado o imputado? No he sido ni uno ni otro en los tres casos", puntualizó.