"¿Quién en el Perú no dice groserías?": Kamiche se disculpa tras decir improperios en sesión del Congreso

El congresista Roberto Kamiche pidió disculpas, pero dijo que "el que no diga groserías en el Perú que tire la primera piedra".

El congresista Roberto Kamiche protagonizó un hecho bochornoso por olvidarse apagar su micrófono durante la sesión de la Comisión de Ética.

Durante el debate de la denuncia contra el congresista Edgar Tello, Kamiche, quien participaba de forma virtual, dijo improperios como “huev**” y “mama**”, dejando atónitos a sus colegas parlamentarios.

Kamiche se disculpa tras incidente

Un día después del incidente, el parlamentario pidió disculpas por haber dicho groserías; sin embargo, después se preguntó: “¿Quién en el Perú no dice groserías?”.

“¿Acaso yo he robado, he cometido un delito? El que no diga groserías en el Perú que tire la primera piedra. Eso no justifica ahora lo que yo he dicho y reitero las disculpas del caso…”, señaló.

Si bien reconoció su culpa, el parlamentario también dijo que antes de las críticas se “ponga en una balanza” sus acciones en el Legislativo.

“Prácticamente ignoran porque soy parte de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad en nuestro Perú son obsoletas, son desechables”, finalizó.