Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"¿Quién en el Perú no dice groserías?": Kamiche se disculpa tras decir improperios en sesión del Congreso

Roberto Kamiche es congresista de Alianza para el Progreso.
Roberto Kamiche es congresista de Alianza para el Progreso. | Fuente: Congreso
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El congresista Roberto Kamiche pidió disculpas, pero dijo que "el que no diga groserías en el Perú que tire la primera piedra".

Congreso
00:00 · 01:16

El congresista Roberto Kamiche protagonizó un hecho bochornoso por olvidarse apagar su micrófono durante la sesión de la Comisión de Ética.

Durante el debate de la denuncia contra el congresista Edgar Tello, Kamiche, quien participaba de forma virtual, dijo improperios como “huev**” y “mama**”, dejando atónitos a sus colegas parlamentarios.

Kamiche se disculpa tras incidente

Un día después del incidente, el parlamentario pidió disculpas por haber dicho groserías; sin embargo, después se preguntó: “¿Quién en el Perú no dice groserías?”.

“¿Acaso yo he robado, he cometido un delito? El que no diga groserías en el Perú que tire la primera piedra. Eso no justifica ahora lo que yo he dicho y reitero las disculpas del caso…”, señaló.

Si bien reconoció su culpa, el parlamentario también dijo que antes de las críticas se “ponga en una balanza” sus acciones en el Legislativo.  

“Prácticamente ignoran porque soy parte de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad en nuestro Perú son obsoletas, son desechables”, finalizó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Roberto Kamiche Congreso

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA