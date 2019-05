Rosa Bartra defendió exclusión de Alan García y Keiko Fujimori en informe Lava Jato: “Nos negaron información”

Sesi󮠤el Pleno del Congreso. | Fuente: Archivo Fotogrᦩco del Congreso | Fotógrafo: Congreso de la Rep򢬩ca/ Roberto Zamalloa

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra defendió el informe que realizó la comisión Lava Jato, la cual lideró y excluyó a Keiko Fujimori y Alan García. La parlamentaria señaló que los fiscales Pablo Sánchez, José Domingo Pérez y Alonso Péña Cabrera no le brindaron la información pertinente sobre Miguel Atala.

"Nosotros en base a la información que se publicó en El País con respecto a las cuentas que se habían encontrado del señor Atala en Andorra y habiendo encontrado nosotros que el señor Nava había recibido a Atala en palacio de Gobierno es que los llamamos (a los fiscales). En ese punto nos bloquean toda información", señaló Bartra en RPP Noticias.

La congresista admitió que el informe final de la comisión que presidía pudo haber tenido fallas. "Pudieron haber omisiones, impresiciones o cualquier inconveniente, pero el congreso busca responsabilidad política, no pone prisión preventiva", explicó.

Bartra además indicó que no incluyó al empresario Miguel Atala, quien confesó durante el interrogatorio haber sido el testaferro del fallecido ex mandatario Alan García, ya que este no era funcionario público.

"Atala, al día de hoy, ¿hay pruebas más allá de su dicho? ¿Eso de que 'Nava me dijo que era para García'? Estaba preso su hijo, ya logró que lo liberen, estaba el con prisión preventiva, ahora está en su domicilio y el está ahí no por el valor de lo que ha dicho sino porque hay una fuerza de choque que podría atentar contra su vida", señaló.