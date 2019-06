Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Rosa Bartra consideró que el desaforado congresista Edwin Donayre, sobre quien pesa una condena de prisión efectiva por el robo de combustible en el Ejército, se encuentra prófugo de la justicia por responsabilidad del Ministerio del Interior y no por el tiempo que tomó el Parlamento para levantarle su inmunidad parlamentaria.

"El señor Donayre entró al Congreso sin ninguna sentencia. Tan claro es que no tenía inmunidad que lo sentenciaron en primera, lo sentenciaron en segunda y ahora está prófugo. Por el Congreso no, está prófugo porque el Ministerio del Interior no ha hecho su trabajo de cautelar la posibilidad de arrestarlo. ¿Acaso el Congreso ve eso?", cuestionó en RPP Noticias.

Luego de recordar que Donayre, elegido por el partido Alianza para el Progreso, ingresó al Congreso sin sentencia, la legisladora fujimorista insistió en que su inmunidad de arresto se debió a una demora del Poder Judicial para poder sentenciarlo. De igual modo recordó que el reglamento del Congreso exige una sentencia firme para arrestar a un legislador.

"Si el señor Donayre hubiese querido eludir la acción de la justicia, como lo ha hecho, lo habría hecho también si se habría dado el levantamiento de arresto en ese momento. Eso ya no es del Congreso, es del congresista Donayre y de los operadores que no actuaron a tiempo para poder arrestarlo. Hinostroza y Donayre se han escapado no por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo", reiteró.

"No se necesita imponer la reforma política"

En otro momento de la entrevista, Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, aseguró tener "un interés especial" en lograr una reforma política "que acerque al ciudadano". Sin embargo, cuestionó que el "respeto a la esencia" de estas iniciativas -mencionado por el Poder Ejecutivo durante el voto de confianza- no existe en la Constitución.

"En primer lugar eso no existe constitucionalmente. En segundo lugar, esa esencia está planteada originalmente por un grupo respetable de personas pero que de ninguna forma se pueden convertir en poder constituyente como para imponer un sentido y eso tiene que ser entendido en su contexto", señaló en RPP Noticias.

"No es una negativa; es decir, nosotros vamos a estudiar, vamos a encontrar el mejor camino que nos lleve a las reformas que el Perú necesita, pero vamos a hacerlo dentro de lo que la Constitución establece, dentro del respeto a los tratados internacionales que nos hemos comprometido. Vamos a hacerlo bien y para eso no se necesita imponer", agregó.

Bartra destacó que este tema se discute en la Comisión de Constitución en sesiones de cuatro veces por semana y no de una como ocurren con otras comisiones. Por el contrario, cuestionó haya sido el Poder Ejecutivo quien se negó a acudir al Congreso para debatir. "Creo que las muestras de trabajo las hemos dado completamente", señaló.