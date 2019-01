Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, negó que este grupo de trabajo haya retrasado la aprobación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tal como lo han advertido diferentes autoridades como el propio ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien acusó a la comisión de haber dilatado este debate.

"De ninguna manera. Creo que el ministro de Justicia está desinformado", señaló tras destacar que los proyectos de ley, como el que implementa la JNJ para reformar al Consejo Nacional de la Magistratura, deben ser "analizados y debatidos".

Pese a los cuestionamientos, Bartra señaló que el avance de este grupo es "importantísimo" y destacó la reciente aprobación del dictamen del proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial. Asimismo, confirmó que este lunes 28 el grupo parlamentario continuará con el debate relacionado a la JNJ.

"El dictamen se está trabajando durante todo este tiempo. Quiero desmentir cualquier tipo de afirmación tendenciosa con respecto a que en la Comisión de constitución no se trabaja. No podemos contribuir a un clima de desinformación en el cual aparentemente hay gente que quiere prisa para que no se cambie", respondió.