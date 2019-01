Daniel Salaverry pone plazo a la Comisión de Constitución para aprobar dictamen de la Junta Nacional de Justicia

Daniel Salaverry, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, lamentó que en esta semana, a pesar de ser de representación para los legisladores, la Comisión de Constitución no haya sesionado para avanzar con el debate del proyecto sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia, y lograr la aprobación de un predictamen como el de la Comisión de Justicia.

"Tienen el lunes, el martes y hasta el miércoles en la mañana para hacerlo (aprobar su dictamen). Si es así, se debatirán ambos dictámenes. Salvo que la Junta de Portavoces tomen la decisión el próximo lunes de exonerarlo de la Comisión de Constitución, si es así solo se verá la de Justicia", afirmó.

"El día lunes que es la Junta de Portavoces quizás se podría llegar a tomar un acuerdo de exonerar de la Comisión de Constitución pero siempre condicionado a que si la Comisión de Constitución llega a aprobar su dictamen el martes o miércoles previo al Pleno final de esta Legislatura, se deja sin efecto la exoneración y entra el dictamen", agregó.

Tras evitar calificar el trabajo de la comisión que preside Rosa Bartra, Salaverry no descartó ampliar nuevamente la Legislatura -la cual vence a fin de este mes- en caso la Comisión de Constitución no termine el debate de esta importante iniciativa. No obstante, recordó a este grupo de trabajo que todavía tienen algunos días para hacerlo.

"No quisiera tener que ampliar la Legislatura pero yo he asumido con el pueblo peruano y he dicho que si no se llega a aprobar hasta este fin de mes, no voy a tener ningún problema en ampliarlo. Dependerá de los congresistas miembros de la comisión poder tener a tiempo listo ese dictamen y si no será la Junta de Portavoces quien defina si se exonera o no", dijo.

En otro momento, el titular del Parlamento adelantó que convocaría a la Junta de Portavoces después de la semana de representación para que se defina si las comisiones multipartidarias se recomponen o si se decide ampliar su número de integrantes para que la integren los miembros de las nuevas bancadas.

"No hay un precedente, pero por un tema procedimental coincidimos todos en que los presidentes de las comisiones deben terminar su gestión hasta julio, no puede quedar truncada la que vienen haciendo; sin embargo eso no implica que las comisiones puedan incorporar a nuevos congresistas", indicó.

Tras comentar la reciente inclusión de la congresista Paloma Noceda a las filas de Acción Popular, Salaverry reconoció que "varias bancadas han conversado conmigo para ver la posibilidad de poderme integrar"; sin embargo, reiteró que ha tomado la decisión de mantenerse como independiente para no afectar la conducción del Parlamento.