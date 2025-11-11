Rospigliosi dice que Congreso no acatará ninguna decisión del PJ sobre accesitaria de Bermejo: "No deberían meterse"

El presidente del Congreso Fernando Rospigliosi, en declaraciones a la prensa, se pronunció respecto al pedido de Zaira Arias, accesitaria de Guillermo Bermejo, para acceder a la curul de dicho parlamentario, sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de afiliación a organización terrorista.

Al respecto, Rospigliosi Capurro indicó que cuenta con un informe de la Procuraduría del Legislativo que recomienda no activar el procedimiento "de reemplazo por accesitario", ya que no se aplicaría a este caso. No obstante, indicó que la decisión final podría ser tomada en una sesión del pleno.

"Precisamente, me han entregado un informe de la Procuraduría. Nosotros le pedimos un informe a la Procuraduría para ver, desde el punto de vista técnico y legal, qué cosa es lo que dicen, y ellos señalan que se sugiere no disponer la activación del procedimiento de reemplazo por accesitario previsto en el artículo 25 del reglamento, etc., en tanto dicho mecanismo no se encuentra previsto para el caso”, explicó.

“Este informe de la Procuraduría va a pasar a la Oficina de Asesoría Legal para que ellos también den su opinión. Luego de que tengamos las opiniones técnicas y legales del caso, la Mesa Directiva tomará una posición que será una recomendación para que el Consejo Directivo o, eventualmente, el Pleno tomen la decisión final”, señaló.

Además, indicó desconocer en cuánto tiempo el Parlamento podría tomar dicha decisión, ya que "hay una serie de procedimientos que hay que seguir".

"No lo sé. Ahorita estamos en semana de representación, no hay comisiones, no hay congresistas, nada. Esta señora debería aprender que así es el Congreso. El Congreso se toma su tiempo; hay una serie de procedimientos que hay que seguir, cosa que esta señora parece no entender. Así son las cosas”, remarcó.

Congreso no acatará eventual fallo favorable a Zaira Arias

Consultado sobre cuál sería la posición del Congreso ante un eventual fallo judicial favorable a que Zaira Arias acceda a la curul de Guillermo Bermejo, Fernando Rospigliosi dijo que el Parlamento no acataría esa decisión.

"El Congreso toma sus decisiones. El Poder Judicial no va a tomar ninguna decisión que afecte lo que haga el Congreso, y si la toma será ilegal y no la acataremos. El Congreso es el que toma las decisiones sobre su funcionamiento, nadie más. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, así como el Ejecutivo toma sus decisiones, así el Congreso toma las suyas. Así que a mí no me vengan con esas historias", indicó.

"Hay jueces prevaricadores y corruptos que están tomando decisiones que no les compete. No deberían meterse en lo que hacen otros poderes. Y si alguien toma una decisión equivocada, pues el Congreso va a hacer respetar sus fueros. Tengan presente eso”, remarcó.

Además, Rospigliosi Capurro dijo no entender las motivaciones de Arias para ocupar un lugar en el actual Parlamento.

"Lo que a mí me sorprende es que esta señora que dice que este Congreso es una porquería, que es una dictadura, que los congresistas son tales por cuales esté como loquita para acceder a este Congreso que es tan malo. Yo no lo entiendo, pero en fin”, destacó.

¿Qué ha dicho Zaira Arias sobre acceder a la curul de Bermejo?

En una entrevista con RPP realizada el pasado viernes, Arias exigió al Congreso que se le permita asumir el escaño del congresista Guillermo Bermejo, ya que, de lo contrario, se estaría "vulnerando" la "representación" popular.

“Aquí lo que están vulnerando es el derecho al pueblo a tener su representación y no están respetando su reglamento, la Constitución. Y de pasada también están vulnerando mis derechos políticos. Es una muestra más de que no estamos en democracia, vivimos en tiempos de dictadura y que finalmente el Congreso hace lo que se le da la gana. Si esto me hacen a mí, que soy la representante legítima del pueblo para el Parlamento, podrás comprender que no les interesa en lo absoluto la vida de la gente”, cuestionó.

Arias Berrocal dijo también que el Legislativo estaría vulnerando su reglamento al no convocarla de inmediato para ocupar el puesto vacante.

Sin embargo, algunos congresistas han planteado la posibilidad de aplicar la figura de la silla vacía, lo que impediría la incorporación de Arias, quien calificó esta posición como una “interpretación antojadiza” de congresistas fujimoristas y aseguró que se trata de un acto de “persecución política” en su contra.

“Lo hacen porque soy yo, porque saben que he sido una voz contestataria y que vengo luchando contra esta dictadura congresal. El reglamento es bastante claro, no hay nada que interpretar”, señaló.