Ruth Luque calificó de “grave” la filtración de datos desde la Dirección de Inteligencia de la PNP y acusó uso político de la información

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, expresó su preocupación por la filtración de información y exposición de datos tras un “hackeo” a la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional del Perú (PNP), incidente que calificó como “grave” debido a la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad del Estado.

“Si esto es tan vulnerable, se comprende la precariedad y el abandono en el que se encuentra la inseguridad, me parece muy grave”, señaló la legisladora durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

De acuerdo con medios locales, entre los datos filtrados en las redes sociales figuran planes de seguridad dirigidos a presidentes, así como operaciones de seguimiento a periodistas, políticos y magistrados, incluyendo a la fiscal Marita Barreto, la congresista Sigrid Bazán y el coronel PNP en retiro Harvey Colchado.

Al respecto, Luque criticó lo que considera “un uso político" de la información filtrada para hostigar a críticos del Gobierno, comparándola con prácticas “montesinistas”, algo que describió como “sumamente siniestro”.

“Hubo denuncias públicas de una periodista que no ha dudado en señalar, de manera directa, al Gobierno sobre un plan de asesinato a ella y su familia. Solo eso debería interpelarnos públicamente en qué momento estamos. Y lo que ha señalado, incluso, el señor Colchado cuando ha presentado pruebas de seguimiento”, manifestó.

Finalmente, la congresista manifestó su desconfianza hacia el Ejecutivo y afirmó que lo ocurrido solo refuerza la percepción de un gobierno autoritario y poco transparente.

“A estas alturas no le creo al Gobierno ni a ningún vocero, a nadie. Porque las cosas que ha dicho este Gobierno y la manera como ha respondido a denuncias muy graves ha evidenciado un Gobierno, por decirlo así, mentiroso y autoritario. Ha tenido vocerías demasiado autoritarias y las tiene hasta este momento”, concluyó.