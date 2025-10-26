Cardenal Castillo dice que hay que "escuchar a los jóvenes" de la Generación Z: "Se les ha acusado de terroristas cuando no lo son"

El cardenal Carlos Castillo dedicó este domingo unas palabras referentes a la actual situación social del país, particularmente respecto a las recientes movilizaciones impulsadas por los colectivos denominados 'Generación Z', compuestos por ciudadanos menores de 30 años.

Durante su homilía por la llegada del Señor de los Milagros al Callao, Castillo Mattasoglio pidió que se "escuche" a esos jóvenes y criticó que se les haya tildado de terroristas. Además, aludió a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las movilizaciones contra Manuel Merino en 2020.

"Resolvamos las cosas con el amor, como lo están haciendo los jóvenes hoy día, porque se les ha acusado de terroristas cuando no lo son. Y hay que escuchar la voz de los jóvenes", indicó el cardenal.

"Hermanos y hermanas, está naciendo una nueva generación que quiso manifestar su voz y primero mataron a dos de ellos [y] se replegaron. Un amigo me decía: ‘¿Dónde están esos jóvenes? ¿Qué pasa? Ya se les acabaron las pilas’. Y yo le decía: ‘Tienes razón, pero ¿los has visto bailar en las plazas? ¿has visto los grupos de baile que andan por todos lados y ahora los tenemos en todas las parroquias? ¿Por qué bailan nuestras generaciones jóvenes? Porque ansían la armonía, el encuentro", enfatizó.

Cabe destacar que el purpurado ya se ha referido en otras ocasiones en respaldo a la Generación Z. El pasado 18 de octubre, el cardenal dedicó unas palabras a Mauricio Ruiz Sanz, artista conocido como 'Trvko', quien perdió la vida en el marco de las movilizaciones del 15 de octubre. También pidió por la pronta recuperación de Luis Reyes, otro joven que fue internado de emergencia tras participar en dicha jornada.

"Hoy día es un día también de duelo, de solidaridad, con Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que ha perdido la vida. Y te pedimos a ti, señor, que lo tengas en tu seno y que toda la alegría que la dio con sus tiktoks y sus músicas y su manera de vivir pueda también seguir alegrarnos desde el cielo. Pidamos hoy día también por Luis Reyes Rodríguez, que se encuentra todavía delicado, para que pueda restaurar su salud, a pesar de lo difícil que va a ser", manifestó Castillo.

"Quien dice estar en el primer lugar, no sabe cómo se solucionan las cosas"

Este domingo, Castillo Mattasoglio también señaló que "nuestra patria está sufriendo" debido a la falta de vocación de servicio de quienes están en lugares de preminencia.

"Gran cosa [es] aspirar simplemente a ser personas, a ganarnos la vida honestamente y ayudarnos mutuamente y juntos lograr inspirar a todos los fariseos y publicanos a que tengan la actitud del publicano y reconozcan sus errores y no se vanaglorien de los valores que no tienen", enfatizó.

"Nuestra patria está sufriendo justamente por eso, porque quien dice ser, dice estar en el primer lugar, no sabe cómo se solucionan las cosas, porque solamente está por otros intereses. Y esto ocurre incluso en nuestra iglesia. Hemos visto como en la iglesia hay muchos problemas de grupos que acaparan el nombre de cristianos, pero que, en la práctica, reniegan del Señor haciéndose pasar por muy santos. Por eso, nosotros somos cristianos -especialmente quienes dirigimos la Iglesia- interpelados, cuestionados por el dolor de nuestro pueblo. Estamos llamados a convertirnos, en primer lugar, en favor de ustedes", aseveró.

Finalmente, el cardenal llamó a que "no presumamos de lo que no somos".

"Si cada uno tiene sus cualidades y sus valores, y si los reconoce y aprende, los comparte con los demás crece y se desarrolla, cómo no va a ser posible que enamoremos a la gente de los dones que Dios les dio. En realidad, todo el problema de las ambiciones actuales que existen en el mundo, especialmente en países mucho más desarrollados que nosotros, que se están viniendo abajo, es por la terrible actitud de ambición, de prepotencia, de desprecio que hace que uno se crea Dios, pero uno es un pobre mortal. Tarde o temprano tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho en nuestras vidas", puntualizó.