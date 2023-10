Presidente de la Comisión de Ética sobre Rosselli Amuruz: "Si hay alguna falta vamos a iniciar proceso"

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, aseguró que podría iniciarse un proceso en dicho grupo congresal a la legisladora Rosselli Amuruz, siempre y cuando se encuentre que ella incurrió en alguna falta. Esto luego de que la congresista se viera involucrada en una controvertida fiesta que dejó un fallecido el pasado sábado.

"Ella todavía no ha conversado con nosotros [en la bancada]. Hay la voluntad, la vocera le ha pedido y ella deberá hablar con nosotros, pero hay que ser claros. Yo tengo entendido que ella no fue la organizadora de este evento, fue una situación muy lamentable que le pudo pasar a cualquiera. Sin embargo, no vamos a proteger a nadie. Vamos a escuchar sus descargos y si hay alguna falta ética vamos a iniciar proceso", expresó en declaraciones a la prensa.

Diego Bazán rechazó que se pretenda blindar a Rosselli Amuruz, pero recalcó que primero escucharán sus descargos. Además, contó que hasta el momento se conoce que ella no organizó la reunión. En ese sentido, consideró que debe continuar en la Tercera Vicepresidencia del Congreso.

"Todo se revisa. Yo no he conversado con el equipo técnico, vamos a ver si hay vinculación con alguna falta ética. Sin embargo, hay que

ser claros, tengo entendido que ella no lo organizó (la fiesta), creo que eso no vincularía directamente a su salida de la Mesa Directiva, porque tenemos primero que encontrar responsabilidades. Acá no hay intención de blindar absolutamente a nadie y si ella es de Avanza País no determina. Vamos a revisar todos los casos", enfatizó.

Crimen tras una fiesta

El periodista Christian Yan Enrique Tirado (31) falleció el último sábado durante un incidente ocurrido en una fiesta realizada en Lince, a donde también acudió la congresista Rosselli Amuruz.

De acuerdo con los testigos, el joven intentó separar a dos hombres que se estaban peleando cuando, de pronto, uno de ellos sacó un arma de fuego y ejecutó un disparo mortal a la altura del pecho.

La congresista Rosselli Amuruz se pronunció en su cuenta en X (antes Twitter) sobre este caso, señalando que ella se retiró de la reunión antes de que sucediera la gresca que dejó un fallecido.

El excongresista Paul García brindó una entrevista a los programas Punto Final y Panorama para enfatizar que Amuruz no organizó la fiesta, sino que fue él con su familia, pues la reunión se hizo para celebrar su cumpleaños.

"Hay tres cosas falsas que quisiera ser enfático. La primera [que se dice] es que fue una organización de la congresista Amuruz, para nada. Ella fue una invitada más. La segunda es que hubo otra congresista y no es así. Yo he mandado las invitaciones porque son gente conocida y amigos", expresó en el programa Punto Final de Latina.

García evitó decir si Rosselli Amuruz es su pareja sentimental. Sin embargo, contó que ella se retiró del evento a la misma hora que él.

"Responder si es mi pareja no va a esclarecer los hechos ahora. Estuvo la congresista Rosselli Amuruz invitada como otros políticos más. Lo más importante es que se esclarezca y si hay responsable que asuma las consecuencias. Mi familia siempre me hace mi cumpleaños y es tradicional. Como esta vez mi mamá quería hacer algo más grande, intentamos, a través de una amiga, conseguir un espacio más grande para tener más invitados. Fueron 60 invitados, de los cuales 40 eran familia. Yo me quedé hasta las 11 y 15 de la noche", explicó.